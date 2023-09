Rusta mot Stockholmsbörsen

samband med noteringen planeras en ägarspridning genom ett erbjudande av befintliga aktier, meddelar bolaget.

Bolagets långsiktiga vision är att "bli den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandlaren i Europa", heter det.

Noteringen ska hjälpa bolaget att realisera detta i erbjudandet som riktas till allmänheten och institutionella investerare.

Noteringen på Nasdaq Stockholm väntas genomföras under det andra halvåret av 2023.

"Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare som vill vara en del av vår spännande resa. Familjerna Forsgren och Forssell ser fram emot att fortsätta stötta bolaget som långsiktiga ägare och styrelseledamöter efter noteringen", säger Anders Forsgren, grundare, styrelseledamot och huvudägare i Rusta, i pressmeddelandet.

Rusta, verksamt inom nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden, grundades 1986. Det senaste räkenskapsåret hade Rusta en nettoomsättning om 10,2 miljarder kronor. Per den 31 juli 2023 hade Rusta 202 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Under det första kvartalet 2023/24 (1 maj till 31 juli 2023) uppgick Rustas nettoomsättning till 3 miljarder kronor, vilket motsvarade en ökning om 11,5 procent jämfört med samma period under det föregående räkenskapsåret. Under samma kvartal uppgick ebita-marginalen till 10,1 procent och ebita ökade med cirka 35 procent, till cirka 298 miljoner kronor, skriver Rusta i pressmeddelandet.

Vidare har bolaget tagit fram finansiella mål på medellång sikt samt antagit en utdelningspolicy.

Dessa är i korthet:

* En årlig genomsnittlig organisk nettoomsättningstillväxt om cirka 8,0 procent, med en årlig genomsnittlig jämförbar tillväxt om över 3,0 procent.

* Rustas målsättning är att nå en ebita-marginal omkring 8,0 procent, varvid vinsten per aktie ska växa snabbare än nettoomsättningen och ebita till följd av skalbarheten i affärsmodellen

* Rustas avser dela ut 30–50 procent av nettoresultatet för varje räkenskapsår som utdelning, med beaktande av Rustas finansiella ställning.

