“SCA:s resultat bottnar i år”

Publicerad: 24 juli 2023, 07:38



Foto : Pontus Lundahl / TT

Skogsindustribolaget SCA:s resultat kommer att bottna under 2023 och sedan kommer vinsten att ökas tydligt under 2024, spår Handelsbanken i en analys.



Efter kvartalsrapporten gör Handelsbanken endast små prognosförändringar.



"De tre huvudsakliga faktorerna bakom vår positiva syn på aktien är 1) betydande uppsida till vårt beräknade substansvärde om 178 kronor per aktie, 2) organisk tillväxt för Massa, Containerboard och Förnybar energi, och 3) bolagets attraktiva kostnadsposition tack vare en hög självförsörjningsgrad", skriver banken.



Rekommendationerna köp samt outperform upprepas på kort respektive lång sikt.

NF Nyhetsbyrån Finwire