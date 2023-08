Kepler köpstämplar gruvjätten

Kepler Cheuvreux återupptar bevakning av Boliden med köprekommendation och riktkurs 350 kronor. Det framgår av en uppdatering från banken. Aktien stängde på drygt 288 kronor förgående handelsdag.

Analyshuset skriver att bolaget är väldiversifierat med en konkurrenskraftig tillgångsbas i norra Europa. Därutöver anses Boliden ha en branschledande ESG-profil och vara i framkant när det gäller att använda ny teknik.

Det andra kvartalet beskrivs som katastrofalt och Kepler Cheuvreux väntar sig att helåret 2023 blir tufft operationellt. Uppfattningen är samtidigt att de långsiktiga trenderna är intakta och beräknar att Boliden värderas till 4–5 gånger EV/ebitda för 2024–2025.

"Vi är medvetna om att andra kvartalet i år har belyst de risker som påverkar företaget och påverkat investerarnas uppfattning på kort sikt, men vi ser potential när verksamheten normaliseras efter ett besvärligt 2023 med låga malmhalter, underhåll av Tara-gruvan och en brand vid kopparsmältverket Rönnskär", står det i analysen.

Kepler Cheuvreux har en försiktigt kortsiktig syn på metallmarknaden och har svårt att se några kortsiktiga katalysatorer för att driva priserna väsentligt högre. På medellång sikt har analyshuset en positiv syn på framför allt kopparmarknaden. Drygt 60 procent av bolagets intäkter väntas komma från koppar och ädelmetaller under de kommande åren.

Analyshuset förväntar sig en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 procent för ebitda-resultatet och en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 23 procent för vinsten per aktie under perioden 2023–2026. Drivkraften bakom tillväxten är den prognosticerade förbättrade operativa prestandan vid gruvorna Aitik, Garpenberg och Kevitsa under det kommande året, utöver expansionen av zinksmältverket Odda som gradvis kommer i gång från 2025.

"Från 2026 ser vi gradvis högre malmkvaliteter vid Aitikgruvan och förväntar oss att smältverket Rönnskär åter är i full gång. Vi ser potential när fokus skiftar till vinsttillväxt", heter det.

I onsdagens tidiga handel stiger Bolidenaktien omkring 2 procent till 294 kronor. Aktien är ned 25 procent i år och tog särskilt mycket stryk när delårsrapporten för det andra kvartalet presenterades, då aktien föll närmare 13 procent. Dessförinnan hade bolaget meddelat om en brand av elektrolysverket i Rönnskär, vinstvarnat och beslutat om att försätta Tara-gruvan i underhållsläge.

Bild: Bolidenaktiens utveckling hittills i år.

Källa: Infront.

