Analyshuset: Förväntningarna på “mycket låg nivå” – köp it-grossisten efter raset

Dustin har gått kräftgång på börsen en längre tid och gårdagens stängningskurs på 25,44 kronor markerade en ny bottennivå.

På onsdagsmorgonen har Kepler Chevraux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, publicerat en ny analys där man upprepar rekommendation köp, men sänker riktkursen till 40 från tidigare 63 kronor. Det ger visserligen aktien ett lyft i onsdagshandeln på 2 procent, men kursutvecklingen sedan årsskiftet lyser alltjämt illrött. Dustin har rasat omkring 37 procent i år.

Kepler Chevrauxs har uppdaterat sin analys inför bolagets rapportsläpp på tisdag nästa vecka, det vill säga den 27 juni. Dustin har brutet räkenskapsår och rapporten gäller bolagets tredje kvartal.

“Efter att ha minskat de långsiktiga marginalnivåerna i vår kassaflödesmodell som summerar de olika verksamhetsdelarna får vi en ny riktkurs på 40 kronor. Trots riskerna upprepar vi vår köprekommendation, då överraskningar bör vara på uppsidan, eftersom förväntningarna ligger på en mycket låg nivå”, skriver Kepler Chevraux i analysen.

Vidare påpekar Kepler Chevraux att det varit en lägre efterfrågan än vanligt på bolagets marknad.

“På kort sikt kommer en återhämtning av efterfrågan för affärssegmentet SMB, riktat mot små och medelstora företag att vara avgörande”, står det att läsa i analysen.

Samtidigt är det viktigt att Dustin prioriterar arbetet med att få ned nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet, ebitda, som i dagsläget uppgår till 4,4 gånger, enligt analyshuset.

Kepler Chevraux sänker prognosen för den justerade vinsten per aktie under räkenskapsåret 2022/2023 med 6,3 procent och 3,4 procent för nästkommande år. Försäljningsprognosen skruvas i sin tur ned med 0,4 procent under samma perioder.

Baserat på den nya riktkursen 40 kronor ser analyshuset en uppsida på drygt 50 procent jämfört med kursnivån på onsdagsförmiddagen.