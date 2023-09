Aktier

Yubico tog in 344 miljoner

Publicerad: 21 september 2023, 05:57



Bild 1 / 2 Foto : Yubico

Cybersäkerhetsbolaget Yubico, som noterades under onsdagen via spac-bolaget ACQ Bure, har tagit in 344 miljoner kronor genom en placering av nyemitterade aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

NF Nyhetsbyrån Finwire