Vinstras för IPC

Oljeproduktion var i snitt 51.800 fat/dag andra kvartalet och IPC höjer nu prognosen för innevarande år och förutser en nivå över det prognosintervall på 48.000-50.000 fat/dag som tidigare angetts. Prognosen för operativ kostnad per fat ligger kvar på 17,50-18 dollar.

Prognosen för operativt kassaflöde snävas in till 320-390 miljoner dollar för 2023, från tidigare 250-495 miljoner. Antagandet är nu ett oljepris på 75-90 dollar per fat brent under återstoden av 2023. Tidigare prognos byggde på antagandet 70-100 dollar per fat.

Prognosen för fritt kassaflöde är nu -65 till 5 miljoner dollar, från tidigare -145 till 105 miljoner, givet samma antaganden för oljepris som ovan.