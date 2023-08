Viking Supply Ships resultat och omsättning föll

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (203).

Nettoomsättningen för AHTS (anchor handling tug supply vessels) uppgick till 93 miljoner kronor (145). Samtliga fyra AHTS-fartyg opererade på spotmarknaden i Nordsjön under det andra kvartalet.

"Det ökade antalet tillgängliga fartyg i marknaden under det andra kvartalet medförde att raterna minskade i jämförelse med de nivåer som uppnåddes under det första kvartalet", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen för Ice Management and Services samt Ship Management uppgick under kvartalet till 58 miljoner kronor (58). Verksamheten har enligt rapporten huvudsakligen utvecklats planenligt under kvartalet. Koncernens Ship managementkontrakt med Sjöfartsverket för de fem isbrytarna har förlängts till den 30 juni 2024. Sjöfartsverket kommer efter avtalets utgång av säkerhetspolitiska skäl överta driften av isbrytarna.

Bruttoinvesteringarna under hela det första halvåret var 59 miljoner kronor (18) och bestod huvudsakligen av utgifter om 30 miljoner hänförliga till de två AHTS-fartyg för vilka koncernen tecknat så kallade bareboat-avtal, aktiverade utgifter avseende dockningar och fartygsutrustning om 19 miljoner samt finansiella investeringar i form av kapitaltillskott till ägarbolagen av de två PSV-fartygen om 10 miljoner.