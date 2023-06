Torsten Jansson fortsätter att öka i New Wave

Affären, som gjordes till kurs 187 kronor på torsdagen, följer på tidigare köp i veckan. Nyhetsbyrån Direkt har tidigare rapporterat om att Torsten Janssons köpte New Wave-aktier för drygt 24,9 miljoner kronor under torsdagen och för 4,6 miljoner kronor under onsdagen.

Efter torsdagens affär uppgår Torsten Janssons innehav i New Wave till närmare 3,1 miljoner B-aktier och 19,7 miljoner A-aktier, motsvarande 34,3 procent av kapitalet och 82,1 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.