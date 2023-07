Aktier

Sparprofilen: Så får du en hundrataggare i portföljen

Publicerad: 25 juli 2023, 11:00



Per H Börjesson. Grundare, huvudägare och vd för Spiltan Invest. Foto : Amanda Lindgren

Spiltan-grundaren Per H Börjesson har under sin karriär prickat in fem så kallade hundrataggare – aktier som gett 100 gånger pengarna. I en stor intervju med Privata Affärer delar sparprofilen med sig av sitt enkla framgångsrecept och mycket annat:

✔ Fem aktier för grundplåten i portföljen: “Exponering mot hela marknaden”

✔ Hans vältajmade säljråd inför 2023: “Skeptisk till den här satsningen”

✔ Det gemensamma innehavet med hundrataggarjägaren Christopher Mayer – som han tror kan bli nästa Spiltan-investering att ge 100 gånger pengarna

✔ Tankarna om Mayers andra svenska portföljbolag: “De är jätteduktiga”

Jonas Fagerström jonas.fagerstrom@bonniernews.se

Att hitta så kallade hundrataggare, aktier som ger 100 gånger pengarna, behöver inte vara en avlägsen dröm för vanliga småsparare. Det var ämnet i ett inlägg på den Spiltan-ägda ekonomisajten