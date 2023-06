Aktier

Skanska tar order i USA för drygt 9 miljarder kronor

Publicerad: 26 juni 2023, 05:43



Foto : My Matson/DI/TT

Skanska har, i ett samriskprojekt med Halmar International, tecknat avtal med Port Authority of New York and New Jersey om att utföra byggprojektet Central Terminal Area Roadways, Utilities and Ground Transportation Center på John F Kennedy International Airport i Queens, New York.

Ämnen i artikeln: Skanska

Nyhetsbyrån Direkt

"Skanskas andel av kontraktet är värt 868 miljoner dollar, cirka 9,1 miljarder kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för USA för andra kvartalet 2023", skriver bolaget i ett pressmeddelande. Projektet omfattar design och byggnation av ett transportnät av vägar på flygplatsen samt omlokalisering och uppgradering av infrastruktur. Därtill ingår design och byggnation av ett modernt transportcenter med 1.950 platser för bilar i ett flera våningar högt parkeringsgarage, utrustat med laddningsstationer för elfordon. En förhöjd gångbro med utrymmen för food trucks kommer också att byggas, liksom ett system för uppsamling av regnvatten för bevattning av omgivande miljöer och ett framtida grönt tak samt solpaneler. Arbetet påbörjades i maj 2023 och beräknas vara klart i december 2027.