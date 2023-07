Sedana Medical fördröjer ansökan ett år

"Detta förväntas förskjuta tidpunkten för inlämnande av ansökan med cirka ett år till Q1 2025, men förväntas inte ha någon betydande effekt på den totala kostnaden för det kliniska programmet", skriver Sedana Medical.

Inspire-ICU 1 & 2 är två identiska fas 3-studier som syftar till att bekräfta effekt och säkerhet vid inhalationssedering med isofluran, administrerat via Sedaconda ACD, jämfört med intravenös propofol, för sedering av mekaniskt ventilerade vuxna intensivvårdspatienter. Utöver jämförelser under och kort efter behandlingen som syftar till att uppnå de primära och sekundära målen ingår även långtidsuppföljning efter cirka 3 och 6 månader för att utvärdera kognitiv och psykologisk status samt livskvalitet.

Sedana Medical avsåg att lämna in långtidsdata under NDA-utvärderingsperioden.

"FDA har nu fastställt att dessa data utgör en viktig del av deras utvärdering av behandlingen. Detta innebär att Sedana Medical kan skicka in sin ansökan först efter att dessa långtidsdata samlats in, utvärderats samt integrerats i den kliniska studie-rapporten. Sedana Medical uppskattar att detta förskjuter tidpunkten för inlämnande till Q1 2025 och - vid antagande om sedvanlig utvärderingstid av FDA - godkännande till sent 2025 eller tidigt 2026", heter det.

Den uppdaterade tidplanen tar inte hänsyn till möjliga fördelar av den snabbspårsstatus som FDA beviljade tidigare i år.

"Sedana Medical kommer ha möjlighet att diskutera möjliga steg för att påskynda processen med FDA, såsom accelererat godkännande, prioriterad utvärdering och löpande utvärdering, under ett sk. pre-NDA-möte närmare tidpunkten för inlämnandet av ansökan", skriver bolaget.