SEB i miljardaffär med Lufthansa

Airplus är verksamt inom företagsbetalningstjänster och affären väntas enligt SEB resultera i synergier, utöver att det bedöms komplettera SEB:s bredare ambitioner inom företagsaffären i Tyskland, Schweiz och Österrike samt norra Europa.

Enligt SEB:s pressmeddelande erbjuder Airplus företagskonton, virtuella kort och företagskort till en bas på cirka 53.000 företagskunder. Företaget har cirka 1.100 anställda och hade 2022 intäkter på cirka 231 miljoner euro.

Förvärvet förväntas påverka SEB:s kärnprimärkapitalrelation negativt med cirka 35-40 baspunkter vid slutförandet av affären. Synergier relaterade till intäkter, finansiering och kostnader väntas enligt SEB på medellång sikt stärka avkastningen på eget kapital för banken.

Transaktionen väntas vidare vara positiv för SEB:s nettoresultat per aktie under år 1, exklusive implementeringskostnader, och positiv för nettoresultatet per aktie inklusive implementeringskostnader för år 2.

Affären förväntas enligt SEB slutföras under det första halvåret 2024. Slutförandet är förbundet med vissa villkor och myndighetsgodkännanden, enligt banken.

Klockan 8.00 på onsdagen håller SEB en telefonkonferens med anledning av förvärvet.