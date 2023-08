Ökad förlust för Ascelia Pharma

Koncernens nettoresultat blev -40,3 miljoner kronor (-22,8).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -40,6 miljoner kronor (-33,9).

Likvida medel uppgick per balansdagen till 70,5 miljoner kronor, jämfört med 150 miljoner per 31 december 2022 och 209 miljoner per 30 juni 2022.

Ascelia Pharma meddelade förra veckan att det krävs ny utläsning av bilder från den registreringsgrundande fas 3-studien Sparkle med bolagets kontrastmedel Orviglance för magnetkameraundersökningar.

"Även om den planerade nya utläsningen inte kräver ny eller ytterligare patientrekrytering eller kliniska data är detta ett beklagligt bakslag för våra tidslinjer. Förberedelserna för utläsningen pågår redan och vi kommer att kommunicera tidslinjen och de ekonomiska konsekvenserna i mitten av september", skriver vd Magnus Corfitzen i delårsrapporten och understryker att förtroendet för potentialen hos Orviglance är oförändrat.