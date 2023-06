Nytt stort ledningsköp i New Wave

Aktierna, som köptes till en kurs om 187 kronor, blir Göran Härstedt första i bolaget sedan 2013 enligt ägardatatjänsten Holdings.

Under onsdagen köpte New Waves vd Torsten Jansson 141 000 aktier för totalt drygt 24,9 miljoner kronor, som Privata Affärer uppmärksammade. New Wave-aktien var upp 2,4 procent till 186,70 kronor klockan 14.40 på torsdagen.