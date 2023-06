Nya tekniska problem för Avanza

Avanza-kunder hade under fredagen problem med att logga in på sina konton och se vissa sidor i bolagets tjänst.

”Vi upplever just nu problem med vissa delar av sajten och appen, felsökning pågår!”, stod att läsa i ett Twitter-inlägg på bolaget under förmiddagen.

Strax innan klockan 13 har Avanza gett en uppdatering där bolaget uppger att tjänsten fungerar som vanligt igen förutom orderläggningen kopplat till marknadsplatsen NGM.

Det var andra gången den här veckan som bolaget hade tekniska problem. Så sent som i måndags kunde Avanza-kunder inte logga in på sina konton under stora delar av förmiddagen.

Kunder som vill lägga order hänvisade då till mäklarbordet, men det möjligheten fanns inte under fredagen på grund av it-problemen, rapporterar Dagens industri.

I måndags valde Avanzas vd Rikard Josefson att be kunderna om ursäkt för problemen i ett inlägg på Twitter.

”Vill verkligen be om ursäkt för vår driftstörning idag. Det är inte vad vi vill och vi kommer jobba stenhårt för att det inte skall hända igen. Vi hade komponenter som gick sönder och det skall vara redundans men idag blev det fel.”