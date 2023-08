Nibe bommar förväntningarna

Rörelsemarginalen blev 15,6 procent, jämfört med snittestimatet på 15,8 procent.

Omsättningen uppgick till 11.833 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 12.105 miljoner kronor.

Nibes omsättningstillväxt under första halvåret uppgick till 27,6 procent (25,9) varav 22,1 (23,8) var organisk.

"När vi jämför årets två första kvartal med motsvarande period i fjol bör man vara medveten om att den perioden, den relativt goda tillväxten till trots, präglades av underleverantörernas oförmåga att leverera önskade kvantiteter samtidigt som deras priser höjdes både frekvent och med stora steg, vilket vi i det omedelbara perspektivet inte fullt ut kunde kompensera oss för", skriver Nibes vd Gerteric Lindquist, i rapportens vd-ord.

Han betonar samtidigt att den reellt organiska tillväxten ligger "avsevärt" över den målsatta nivån på 10 procent.

Gerteric Lindquist skriver vidare att tillväxten i en rad länder gått in i betydligt lugnare faser.

"Efter den näst intill kaosartade marknadstillväxten för värmepumpar under de senaste två och ett halvt åren har ett antal länder såsom Danmark, Italien, Polen och Tyskland gått in i betydligt lugnare tillväxtskeden, i huvudsak beroende på att de framtida subventionernas utformning just nu utreds", skriver han.

Nibe ser dock den lugnare tillväxten som kortvarig.

"Bedömningen är emellertid att denna lugnare behovsutveckling, vilken sannolikt till och med var en nödvändig andhämtningspaus för värmepumpsbranschen, kommer att vara kortvarig eftersom förändringstrycket avseende hållbara klimatiseringslösningar är så pass stort och uppenbart", heter det.

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på ansvarsfullt företagande, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt optimistiska till 2023 som helhet”, säger vd Gerteric Lindquist i rapporten.