New Waves vd stortankar aktier

Köpet gjorde på onsdagen till kurs 177 kronor, eller för totalt drygt 24,9 miljoner kronor.

Efter affären äger Torsten Jansson nära 3 miljoner aktier i New Wave, enligt ägardatatjänsten Holdings. New Wave-aktien vände upp efter insynsköpet och stängde på onsdagen på plus 3,5 procent.