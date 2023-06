New Wave köper bolag – för 1 krona

2022 uppgick Tenson-koncernens försäljning till cirka 130 miljoner kronor med en förlust efter skatt om cirka 8,5 miljoner kronor. Köpeskillingen på 1 krona är baserat på ett eget kapital vid tillträdet den 1 juli 2023 om minst 6,5 miljoner kronor där varumärket är bokat till cirka 31 miljoner kronor, uppger New Wave.

Tenson har under de senaste fyra åren genomgått en omstrukturerings- och repositioneringsprocess som inkluderat hela spektret gällande varumärke, produkt, marknads-,försäljnings- och kanalstrategier.

"New Wave Group kommer genom förvärvet och integreringen av bolaget ge Tenson tillgång till de resurser och synergier som krävs för att gå in i nästa fas av ovan nämnda process - att skala upp verksamhet och lönsamhet", heter det.

Förvärvet förväntas inte ha någon större resultateffekt under andra halvåret 2023, men beräknas ge en positiv effekt på New Wave Groups resultat redan under 2024, uppger man vidare.