Moody´s sänker kreditbetyg för regionala amerikanska banker

Moody's hänvisar till högre finansieringskostnader, regelkrav som tynger och stigande risker kopplade till den kommersiella fastighetssektorn tillsammans med svagare efterfrågan.

"Sammantaget har denna utveckling sänkt kreditprofilen för en rad amerikanska banker, även om det inte skett för alla på samma sätt", skriver de.

Banker som berörs av nedgraderingen är M&T Bank, Webster Financial, BOK Financial, Old National, Pinnacle Financial Partners och Fulton Financial.