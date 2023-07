Lägre omsättning och resultat för Cint

Konsumentundersökningsbolaget Cint redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.



Omsättningen sjönk 7,4 procent till 67,8 miljoner euro (73,2).



Ebitda-resultatet blev 5,17 miljoner euro (7,45), med en ebitda-marginal på 7,6 procent (10,2).



Justerat ebitda-resultat uppgick till 9,2 miljoner euro (13), med en justerad ebitda-marginal på 13,6 procent (17,8).



Ebita-resultatet blev 4,41 miljoner euro (6,56), med en ebita-marginal på 6,5 procent (9,0).



Rörelseresultatet blev -5,70 miljoner euro (-2,5).



Resultatet före skatt var -7,60 miljoner euro (-3,8).



Resultatet efter skatt blev -4,29 miljoner euro (-3,17).



Resultat per aktie hamnade på -0,02 euro (-0,01). Justerat resultat per aktie blev 0,02 euro (0,04), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.