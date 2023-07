Aktier

Kraftigt intäktstapp och vinstfall för BE Group – aktien dyker

Publicerad: 13 juli 2023, 09:15



Foto : BE Group

Metallgrossisten BE Groups rörelseresultat uppgick till 26 miljoner kronor under andra kvartalet. Det är en kraftig nedgång från 313 miljoner kronor under jämförelsekvartalet. Aktien handlas ned kraftigt på kvartalssiffrorna.

Nyhetsbyrån Direkt

Det justerade rörelseresultatet sjönk till 33 miljoner kronor (291). Nettoomsättningen minskade till 1 406 miljoner kronor (2 044). Nettoresultatet backade till 19 miljoner kronor (251). Resultatet per aktie föll till 1,50 kronor (19,30). Aktien föll vid 11.25-tiden över 8 procent. BE Group förväntar sig att efterfrågan under tredje kvartalet totalt sett blir i nivå med andra kvartalet justerat för semesterperioden. "Givet pressad marknad förväntas bruttomarginalen vara under fortsatt press", skriver vd Peter Andersson i rapporten för det andra kvartalet. Spotpriserna på långa produkter, som sjönk något under andra kvartalet, förväntas vara relativt stabila från dagens nivå under tredje kvartalet. För platta produkter, som steg under första kvartalet med en topp i april för att därefter sjunka igen, väntas nivån i tredje kvartalet vara i paritet med nuvarande vilket bekräftas av analysföretag, uppger Peter Andersson.