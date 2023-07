Kindred slår resultatförväntningarna

Utfallet var 11 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 50,1 miljoner pund enligt en sammanställning som Infront gjort av sex estimat.

Nettoomsättningen steg till 307 miljoner pund (239), men var 1 procent lägre än väntade 311 miljoner pund.

Spelöverskottet ökade till 298 miljoner pund (234), men var 2 procent lägre än väntade 303 miljoner pund.

Den justerade ebitda-marginalen förbättrades till 18,1 procent (10,6) och var 2,0 procentenheter högre än förväntade 16,1 procent.

"Det har varit ett ovanligt kvartal på många sätt. Vår verksamhet visar stark utveckling på de flesta marknader och i produktsegmenten. Samtidigt har en strategisk översyn inletts av styrelsen och det har skett förändringar i ledningsgruppen", konstaterar Kindreds tillförordnade vd Nils Andén i delårsrapporten angående bolagets tidigare kommunicerade besked.

Angående verksamhetens utveckling under kvartalet uppger Kindred-chefen att styrkan under inledningen av kvartalet har kvarstått under större delen av perioden och att de två första månaderna var särskilt starka.

"Juni var något svagare på grund av säsongseffekter i form av färre sportevenemang, inklusive att Wimbledon bara äger rum under tredje kvartalet i år", skriver Nils Andén.

Resultatet i andra kvartalet påverkades positivt av en ökning av sportspel tillsammans med gynnsamma sportresultat.

"Därutöver har den ökade populariteten för Betbuilder-produkten, en ändrad marknadsmix, lägre bonuskostnader och en fortsatt optimering av oddssättning ökat marginalen för sportspel, som uppnådde 11,3 procent för kvartalet. Vi hade också en starkare marginal än vanligt i Frankrike, där vi framför allt erbjuder sportspel", konstaterar Kindred-chefen.

"Även om marginalen på sportspel är volatil mellan kvartalen är det en del av vår verksamhet. Över tid har vi sett den långsiktiga genomsnittliga marginalen öka gradvis", framhåller han.

Kindreds segment för kasinoprodukter fortsätter enligt Nils Andén att redovisa uppmuntrande resultat på flera marknader och ökade med 37 procent jämfört med andra kvartalet året före.

"Dessutom har våra skräddarsydda spel som produceras av Relax Gaming fortsatt vara framgångsrika med vårt tredje exklusiva kasinospel lanserat under andra kvartalet och planen är att skala upp vårt exklusiva innehåll under de närmaste kvartalen. Det är mycket goda nyheter eftersom Relax Gaming är en viktig hörnsten i vår strategi för produktdifferentiering och fortsätter att redovisa lysande utveckling då de totala intäkterna ökade med 47 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år", skriver Kindred-chefen.

Investeringarna i Kindred Sportsbook Platform fortlöper enligt plan och bolaget förblir redo att göra en pilotmarknadslansering framåt slutet av 2023, heter det vidare.

Kindred upprepar i delårsrapporten sin underliggande ebitda-vägledning för helåret 2023 om minst 200 miljoner pund.

Lägre spelöverskott inledningen av tredje kvartalet

Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskott i inledningen av det tredje kvartalet, fram till och med den 23 juli 2023, var 1 procent lägre jämfört med det dagliga genomsnittet för hela det tredje kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Vid oförändrade valutakurser var snittintäkterna i stället upp 1 procent.

Spelöverskottet från sportspel i inledningen av det tredje kvartalet har påverkats positivt av en sportboksmarginal på 11,6 procent efter fria vad under perioden ovan jämfört med 9,9 procent för hela tredje kvartalet 2022.