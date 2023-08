Aktier

Höjt bud på Genesis IT - huvudägaren erbjuder nu 22,50 kronor per aktie

Publicerad: 24 augusti 2023, 06:46



Stenvalls Trä höjer sitt bud på affärssystembolaget Genesis IT och erbjuder 22,50 kronor per aktier i kontanter. Tidigare bud var 20 kronor per aktie.

Ämnen i artikeln: Delårsrapport

NF Nyhetsbyrån Finwire

Höjningen kommer efter att den oberoende budkommittén i Genesis IT rekommenderat aktieägarna att inte acceptera det initiala budet. Aktieägare som redan accepterat erbjudandet värt 20 kronor per aktie kommer automatiskt att omfattas av höjningen i det reviderade budet. Acceptfristen förlängs till och med den 21 september. Det höjda budet värderar Genesis IT till cirka 224 miljoner kronor.