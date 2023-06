Geely kan minska ägandet i AB Volvo

Enligt Ekots uppgifter skulle Geelys ägande i Volvo kunna minska med omkring en femtedel om hela det aktuella lånet betalas tillbaka med aktier. Lånet i fråga, på drygt 4,5 miljarder kronor, upptogs av Geely för fyra år sedan. När Geely ska betala tillbaka lånet kan bolaget välja att göra det antingen kontant eller med B-aktier i Volvo, rapporterar Ekot.

"I den eventualitet vi skulle välja att lösa in obligationer mot aktier så skulle vår totala ägarandel kunna justeras något, men vad vi väljer är beroende av när obligationsinnehavarna väljer att lösa in obligationerna under den kommande ettårsperioden", säger Stefan Lundin, kommunikationschef vid Geely i Sverige, till Ekot.

Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Geely 79 miljoner B-aktier och 88 miljoner A-aktier i Volvo, motsvarande 8,2 procent av kapitalet och 16,0 procent av rösterna i bolaget.