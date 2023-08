Förvaltaren om Nvidia: “Inte alls dyrt för ett bolag som växer över 100 procent”

På onsdagskvällen, efter USA-börsernas stängning, lämnade chipjätten Nvidia sin rapport för andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Vinsten per aktie mer än femdubblades mot samma period året innan till 2,70 dollar. Analytikerkårens förväntningar låg på 2,09 dollar, enligt S&P Global Markets Intelligence sammanställning.

Intäkterna redovisades till 13,5 miljarder dollar, upp från 6,7 miljarder dollar under jämförelsekvartalet och drygt 20 procent över analytikernas prognoser. Dessutom lämnade Nvidia en högre försäljningsprognos än väntat för tredje kvartalet.

Bakom det operationella fyrverkeriet ligger ökade investeringar inom Artificiell intelligens, AI. Chipjätten utvecklar avancerade grafikkort som krävs för att kunna driva AI-system. Trots att Nvidia rusat över 220 procent i år stärktes aktien med ytterligare drygt 7 procent i onsdagens efterhandel.

Även om det verkar ha varit fallet för marknaden i stort blev GP Bullhounds teknikförvaltare Inge Heydorn inte förvånad över Nvidias resultatkross.

– Det är rätt kul faktiskt. Vi publicerade redan i maj en rapport med prognoser som var i linje med vad Nvidia redovisade i rapporten, säger han, och utvecklar sedan:

– Vi såg att de skulle kunna klara av att öka kapaciteten mer än vad marknaden förväntade sig. Skälet till det är att Apples bytt chip i sin kommande Iphone-modell till 3 nanometer från 5 nanometer, vilket Nvidia använder. Då alla dessa chip tillverkas av TSMC frigjordes kapacitet hos dem för Nvidia.

Inge Heydorn betonar samtidigt att bolaget stått för en makalös prestation och säger att han inte sett något liknande under sina 30 år som teknikinvesterare.

– Nästan alla pengar rinner ned till bottenraden. På kvartalsbasis steg Nvidias försäljning med ungefär 8 miljarder dollar medan bolagets kostnader ökade med mindre än 100 miljoner dollar. Det har mig veterligen aldrig hänt förut, fortsätter han.

Aktien är redan upp 220 procent sedan årsskiftet. Är ni köpare eller säljare efter det här?

– Vi köper hela kedjan. TSMC tillverkar alla Nvidias chip och den aktien handlas till ett p/e-tal på 13. I Nederländerna finns ASML, som i stort sett har monopol på de maskiner som används för att producera chips.

Nvidia är det tredje största innehavet i GP Bullhound Global Techonology, som förvaltas av Inge Heydorn, med en portföljvikt på 6,4 procent, enligt fondbolagets hemsida.

Genom hela årets kursrusning har Nvidias uppskruvade värdering varit ett återkommande diskussionsämne i affärsmedier. Inge Heydorn tycker snarare att aktien lockar på dagens nivåer.

– Om tar vinsten per aktie under förra kvartalet gånger fyra hamnar p/e-talet på 100, vilket naturligtvis är väldigt dyrt. Men utgår man i stället från de 2,70 dollar som Nvidia levererade under andra kvartalet sjunker p/e-talet till runt 50, säger han, och fortsätter:

– Räknar man sedan på försäljningsprognosen för tredje kvartalet och förutsätter att Nvidia bibehåller sina höga marginaler hamnar p/e-talet på strax under 30. Det är inte alls dyrt för ett bolag som växer med över 100 procent.

Bolagets rapport har lyfts fram som en potentiell vägvisare för hela börsen. Tror du att det blir så?

– Ja. I tekniksektorn finns det bara två tillväxtben just nu, AI och elbilskomponenter, som håller uppe hela branschen. Det är därför den här rapporten var så viktig. Om den hade varit dålig hade Nasdaqbörsen kunnat falla med över 10 procent eftersom vi är på väg in en global lågkonjunktur och har räntor på höga nivåer. Det här blir en brytpunkt.

