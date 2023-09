EQT-topp storsäljer aktier

Enligt ägardatatjänsten Holdings har Edward Fitzgerald haft olika lock-up-bestämmelser på sitt innehav där 25 procent upphävdes under fjärde kvartalet 2022, och där 25 procent upphävs under fjärde kvartalet i år och resterande 50 procent under fjärde kvartalet 2024.

Enligt Holdings så har 24,6 procent av Edward Fitzgeralds totala erhållna innehav om 23,2 miljoner aktier avyttrats hittills. Han har succesivt sålt en stor mängd aktier under sommaren och har sedan mitten på juli 2023 minskat sitt innehav från 22,1 miljoner aktier till nuvarande 17,5 miljoner aktier.

I och med försäljningarna har Edward Fitzgeralds sjunkit från 11 till 14 plats i ägarlistan som toppas av Wallenbergsfärens Investor.

Enligt ägardatatjänsten uppgår Edward Fitzgeralds avkastning i EQT till cirka minus 18 procent.

Läs mer: Analys: Fallna börsstjärnan ska upp 50 procent

Läs mer: Tre välmående bolag att köpa när trenden vänder

Läs mer: Fridell: Investmentbolagen jag aldrig skulle köpa

Läs mer: Populära fetmaläkemedel ger kursrally – förvaltaren pekar ut fyra vinnare