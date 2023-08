DNB stuvar om i norska portföljen

I samband med den första uppdateringen av modellportföljen efter sommaruppehållet konstaterar DNB att portföljen stigit 4,2 procent sedan årsskiftet medan Oslobörsen lyft 3,6 procent.

Tankrederiet Frontline får nu segla in i portföljen eftersom vi närmar oss en säsongsuppgång i tankrater. Just nu prissätts dessutom aktien under det historiska genomsnittet, enligt DNB.

”Den kapacitet som är på väg in i på marknaden är begränsad och vi ser att tillgång- och efterfrågebalansen blir stram flera år framåt. Det ger möjlighet till hög utdelning, något som enligt vår mening förtjänar en prissättning av aktien som är högre än normalt”, skriver DNB.

Industrikoncernen Kongsberg kastas däremot ut ur portföljen.

”Utvecklingen i Kongsberg har varit svag efter en kvartalsrapport som var något av en besvikelse. Nedgången på 10 procent från toppen har utlöst en ”trailing stop-loss” och aktien får lämna”, skriver DNB.

Portföljen består i dagsläget av Aker BP, Equinor, Frontline, Mowi, Orkla, Sparebank1, SR-bank, Subsea 7 och Yara.

Läs också: Hernhag: Aktierna du ska köpa i börsnedgången

Läs också: Examensjobbet blev miljardbolag på börsen

Läs också: Hernhag: Sex lockande utländska investeringsbolag

Läs också: Jokrarna som avgör bostadsmarknaden i höst