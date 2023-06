DNB sänker Getinge efter gårdagens vinstvarning

Sänkningen kommer efter att Getinge under måndagen gått ut med en vinstvarning, där kvalitet och komponentbrist väntas påverka bolagets lönsamhet för andra kvartalet och helåret 2023. Bland annat kommer ebita-resultatet påverkas med 0,4 miljarder kronor i det andra kvartalet.

DNB skriver i sin analys att det förväntar sig ytterligare relaterade kostnader under de kommande kvartalen, men inte i samma storleksordning som under andra kvartalet. Utöver det nämner analyshuset att förhöjda kostnader in i 2024 också är något som kan anas.

"Flera av frågorna relaterade till förpackningsmaterial bör vara lösta i slutet av 2023, men de nya förpackningslösningarna skulle då behöva godkännas av tillsynsmyndigheter. Därför förväntar vi oss en viss negativ påverkan även 2024", skriver banken.

DNB ser också oroande på kommunikationen från bolaget gällande kvalitetsproblematik, och påminner om hur bolaget redan 2014 hade brister i hur de meddelade den finansiella påverkan av problem som uppstod då.

Fortsatt anser analyshuset att Getinges kostnadsbesparingsprogram bör leda till bättre marginaler över tid.

