Danske: Köpa skog på börsen ett intressant alternativ

De båda bolagen står ut på den svenska börsen med stora skogsinnehav och i sitt nyhetsbrev Skog och Ekonomi har Danske Bank räknat på börsens värdering av de båda bolagens skogsmark.

”Skogsmarkspriserna har dragit i väg så pass mycket i privatmarknaden att om man är intresserad av att köpa skog och inte vill ströva i skogen själv är både Holmen och SCA alternativ med de värderingar vi ser i dag”, säger Johan Freij.

SCA äger 2,7 miljoner hektar mark varav 2,0 miljoner är produktiv skogsmark i norra Sverige och ytterligare 57.000 hektar skog i Baltikum. Holmen äger cirka 1,3 miljoner hektar mark varav drygt 1,0 miljon är produktiv skogsmark i norra och centrala Sverige.

”Det är unikt att man har två bolag på den nationella börsen som är så stora skogsägare med så stora värden”, säger Johan Freij.

De senaste åren har bolagens bokförda värden på skogen successivt ökat. I rapporten för det första kvartalet i år värderade SCA sin skog till motsvarande 369 kronor per skogskubikmeter och för Holmen var motsvarande siffra 418 kronor. Omvandlat till skogens värde per aktie motsvarar det cirka 140 kronor per SCA-aktie och 323 kronor per Holmen-aktie.

Värderas Holmens och SCA:s industrirörelser till tolv gånger de senaste fem årens genomsnittliga rörelseresultat och energitillgångarna till 20 gånger ger det en börsvärdering av Holmens skog på 244 kronor per skogskubikmeter och 267 kronor per skogskubikmeter för SCA.

En värdering baserat på förväntade genomsnittliga vinstförväntningar för de kommande tre åren ger i stället en implicit börsvärdering av SCA:s skog på 250 kronor per skogskubikmeter och 213 kronor per skogskubikmeter för Holmen. Alltså en rabatt om 32 procent mot SCA:s bokförda värde på skogen och 49 procent mot Holmens.

På måndagen handlas SCA-aktien kring 150 kronor och Holmen-aktien vid 430 kronor.