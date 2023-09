Carnegie: Marknadskommentarer från konkurrenten positiva för Nibe

Dels var Wiessmann, som Carnegie ser som en nyckelkonkurrent till Nibe inom värmepumpar, inte oroade för marknadsutvecklingen i Tyskland, en marknad som det har förekommit viss oro kring bland investerare på senare tid. Wiessmanns kommentarer indikerar att efterfrågan fortfarande håller sig uppe i Europa generellt, anser investmentbanken.

Samtidigt framkom det att Wiessmann inte oroar sig för ökad konkurrens från nya uppstickare, bland annat tack vare värdet av relationer till installatörer, framhåller investmentbanken.

"Som vi har lyft fram tidigare erbjuder installatörer i regel 3-4 tillverkare till slutkunden, och genom att ha långvariga och validerade högkvalitativa varumärken som är välkända och uppskattas på alla kärnmarknader anser vi att Nibe och premiumaktörer som Wiessmann har ett tydligt försprång", resonerar Carnegie.

Nibe-aktien steg på onsdagsförmiddagen med 5,6 procent under hög omsättning på Stockholmsbörsen till 69 kronor. Kursen har gått svagt under sommarhalvåret och har tappat 30 procent sedan årsskiftet. Särskilt under de senaste två månaderna har kursutvecklingen varit klen.

Carnegie höjde den 7 september sin rekommendation för Nibe från behåll till köp och lyfte riktkursen från 85 till 95 kronor.

"Tyskland står för cirka 10 procent av Nibes helårsförsäljning, men vi tror att Tyskland har potential att växa snabbare än andra marknader och vi anser att Nibe har stark produktexponering mot den gröna omställning som väntas äga rum där", skrev Carnegie då inför det tyska parlamentets klartecken till den nya uppvärmningslagstiftningen i landet.

Läs mer: Lindberg: Ljusare för börsjättar – men det pyser ur bubblorna ännu

Läs mer: Fridell: Svårt att lockas av aktien trots kursnedgången

Läs mer: Hernhag: Dags att bottenfiska kraschade tillväxtpärlor

Läs mer: Revansch i portföljen – aktierna som stigit tvåsiffrigt