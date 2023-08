Åtta köpråd från Börsveckan

Försvarskoncernen Saab trivs bra i en orolig värld med stigande geopolitiska risker. Aktien har gått bra och har sannolikt mer att ge det kommande året, bedömer Börsveckan och ger köpråd.

Hela havet stormar i konsultbolaget B3 där först vd och därefter finanschef nyligen kastade in handduken. In kliver storägaren Sverre Bjerkeli för att styra upp skutan igen men han får ingen draghjälp från marknaden just nu, skriver tidningen som behåller sitt köpråd.

Båttillverkaren Nimbus är behäftad med hög risk just nu men Börsveckan bedömer ändå att aktien är köpvärd på nuvarande kursnivåer under 30 kr.

Tidningen upprepar även sitt köpråd för it-konsulten CAG Group.

Bredbandsbolaget Bredband2 har haft svårt att visa på synergier efter förvärvet av A3 för några år sedan. Men i senaste halvårsrapporten ser det ut som att det börjar arta sig på den fronten. Aktien lockar alltjämt, bedömer Börsveckan och ger köpråd.

Installationsbolaget Instalcos värdering är nu alltför låg, anser tidningen och höjer sitt råd till köp.

Börsveckan ger däremot rådet avvakta för branschkollegan Bravida.

Tekniksäkerhetsbolaget Micro Systemation har haft en bra start på året. Börsveckan tror på en nystart för bolaget och köpstämplar aktien.

Duni har varit något av en kronisk underpresterare under många år men nu verkar en hel del av pusselbitarna falla på plats med bland annat fallande massapriser, samtidigt som balansräkningen har stärkts. Aktien är klart intressant, anser tidningen och ger köpråd.

Börsveckan slopar sitt köpråd för outdoor-klädbolaget Revolution Race från tidigare i år och tar hem en vinst på 20 procent. Det nya rådet blir avvakta.

