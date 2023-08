Aktierna som norrmännen köper

− Under sommaren har vi sett ett tydligt skifte på oljemarknaden. Från att ha legat på mellan 70 och 75 dollar per fat så har oljepriset stigit omkring 10 dollar under sommaren och är nu på samma nivå som vid årsskiftet. Jag tror att många investerare förbereder sig på en stram oljemarknad i vinter, säger Nordnets norska investeringsekonom Mads Johannesen i ett pressmeddelande.

Köplistan toppas också av energigiganten Equinor men även Vår Energi finns med på köptoppen.

− Equinor har haft ett svagt år på börsen. Men när oljepriset stigit har fler fått upp ögonen för oljesektorn igen efter en period med fokus på teknologi, säger Mads Johannesen.

Säljlistan toppas av Yara International föll brant i samband med en svag kvartsrapport.

− Yara International kom med katastrofalt dåliga siffror, och jag tror att många fick sig en överraskning. Det har resulterat i att många av våra kunder sålt av sina aktier, säger Mads Johannesen.

Även de tidigare småspararfavoriterna Kahoot! och Nordic Semiconductor ligger högt på säljlistan.

− Efter ett euforiskt 2020 så har Kahoot! varit en miserabel investering för många. I juli lade ett konsortium med Goldman Sachs och Eilert Hanoa i spetsen ett bud på bolaget. Det har skapat reaktioner bland existerande investerare och jag tror inte att det sista är sagt, säger Mads Johannesen.