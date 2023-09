Hernhag: Utdelningsaktierna för en miljonportfölj

Eldorado: Gomorron! Om man blickar framåt. Vilka sektorer ska man fokusera på när räntetrycket lättar? Gärna några exempel på aktier som gynnas.

Marcus: Hej! Fastighetsaktier och tillväxtbolag skulle gynnas om marknadsräntorna började falla. Främst riktigt högbelånade bolag som Intrum, fast där är risken lite för hög för att vi ska gå in i nu. Sagax B och Wihlborgs är två favoriter inom fastigheter. Även tillväxtportföljer som Bure och Creades skulle gynnas, då lägre räntor är bra för värderingarna av deras innehav.

Lina: Hej Marcus, jag har 1 mkr som jag vill investera i trygga utdelningsaktier. Vilka skulle du rekommendera?

Marcus: Hej! Investor, Latour och Lundbergs som riskspridare och stabila utdelare i botten. Sen Axfood och nog även Tele2 B. Det sistnämnda bolaget går ju sämre än branschkollegan Bahnhof, men på dessa låga kursnivåer är det ändå en relativt säker placering. Att gå upp i risk och ta Bahnhof i stället lönar sig nog sett över några år.

Lisa: Vilka aktier har du bevakning på eller trycker på köpknappen för just nu?

Marcus: Jag funderar på att köpa AAK och Lagercrantz. Två bra bolag med stigande utdelningstrender och som nästan alltid ökar vinsten.

Elisabeth: Hej, vad tror du om Bahnhof som aktie de närmsta åren?

Marcus: Hej! Bahnhof har alla förutsättningar att fortsätta växa under lönsamhet, även om jag är lite orolig för sämre marginaler när de startar upp verksamhet i resten av Norden. Sammantaget ändå ett bra läge i aktien efter kursnedgången.

Reymond: Hej! Vad tror du om Duni? Skall man behålla och hoppas på högre bud av Mellby gård eller bara sälja den?

Marcus: Hej! Budpliktsbud är ofta inte så intressanta och leder sällan till några höga bud alls. Det är mest en formalitet för att ge alla chansen att sälja när en storägare ökar ägandet över 30 procent. Tror du på Duni så behåller du aktierna.

Micke: Hur ser framtidsutsikterna ut i Mips? Känns som en bra affärside ändå.

Marcus: Mips känns fortsatt som en bra chansaktie, även om risken är riktigt hög.

Knut: Hej! Vill väldigt gärna undvika att köpa aktier i företag som gynnar den ryska statskassan. Finns det någon lista som det går att ta del av? Mycket tacksam för svar!

Marcus: Hej! Jag har tyvärr ingen länk till någon bra uppdaterad sådan sida på svenska. Sök på nätet på "företag svartlistade av Ukraina" så dyker det upp olika källor och bolag.

Ida: Gillar du fortfarande NIBE och Evolution som tillväxt och isåfall runt dessa nivåer?

Marcus: Ja!

Bengt: Hej vad tror om Hexatronic och Nibes senaste nedgångar, är de köpvärda?

Marcus: Hej! Båda bolagen har långsiktigt stor efterfrågan på sina produkter. Frågan är bara vad det blir för svacka den här gången. Kortsiktigt kan vi hoppas på en liten upprekyl efter all nedgång. Sett på 2-3 år är det däremot sannolikt att det vänt till stigande kurstrender.

Västeråsaren: Hej! Vad är dina tankar om Nibe efter årets kursnedgång? Läge att köpa eller avvakta?

Marcus: Hej! Jag ökade lite igår i Nibe. Det kan vara för tidigt, vi får se.

Andreas: Hej Marcus Jag är relativt ny på aktiemarknaden och vill öka min kunskap om och basera min aktiehandel på fundamentala faktorer. Var hittar jag information som t ex omsättning, vinst, eget kapital, avkastning på eget kapital, skuldsättning, kassaflöde, kapitalbehov etc.

Marcus: Hej! Det enklaste sättet är via databaser, som Börsdata och Factset. För privatpersoner är det förstnämnda lämpligast.

Hans: Hej Marcus! Din åsikt om Intrum efter deras kapitalmarknadsdag?

Marcus: Hej! Jag tycker vi fortsatt ska undvika Intrum. Det blev inga oväntade stortag eller lösningar, utan mer gnet för att lösa deras problem. Räntorna tickar uppåt och de måste fortsätta att se jobba med organisationen.

Christer: Hej! Skulle du våga satsa 200 000 vardera på nuvarande nivåer i Nibe, Beijer Ref och Hexagon? Eller finns det mer att hämta med att avvakta till köp i dessa kvalitativa bolag längre fram?

Marcus: Hej! Hur många kronor vi vågar satsa beror på hur stor portföljen är. 1-3 procent vardera vågar jag satsa i de tre tillväxtbolagen. Fallande trender kan vara längre än vad vi tror, så vi ska kanske inte köpa allt på en gång.

Jonas: Hej Markus Har köpt Kindred då och då under 7 år aldrig sålt gillar utdelningarna. Är det sannolikt att de blir uppköpta inom ett år? Ligger 15% vinst på dem inte mycket på så lång tid. Är det bättre att flytta pengarna till Investor? Rädd att jag är för långsiktigt i en del innehav.

Marcus: Hej! Tills vidare tycker jag du kan fortsätta att äga Kindred, men kanske skulle du flytta en del av kapitalet till Investor A. Långsiktigt får du lägre risk och ändå chans till god kursutveckling där.

Stefan: Hej! Vad i Creades är det du gillar specifikt? Det verkar i huvudsak bestå av Avanza Tack för bra chatt.

Marcus: Hej! Jag gillar deras onoterade innehav också. Det är en spännande portfölj av tillväxtbolag. Det tycker min kollega också.

Kaj: Hej! Skulle du vilja skriva några rader om SSAB och den relativt höga direktavkastningen?

Marcus: Hej! SSAB:s vinst pekar nedåt och det är stor risk för sänkt utdelning i vår. Konjunkturkänsliga bolag av den här sorten ska du ha när kurstrenden är uppåt drivet av en allt bättre konjunktur. Nu är det annorlunda.

Mats: Hej Marcus! Har velat ta in Brookfield i portföljen och landat mellan Renewable eller Asset Management. Vilken av dessa ska man välja och varför?

Marcus: Hej! Grön energi må vara bra, men du får ännu bättre riskspridning via kapitalförvaltningsdelen Asset Management som är exponerad mot hela Brookfield-familjen.

Johan: Hej! Vad tror du om SBB?

Marcus: Hej! Jag står fast vid att undvika är det man ska göra tills vidare.

Telia: Hej Hernhag! Vad tror du om Telias framtid med tanke på budgivningen? Är det en säker utdelare framöver?

Marcus: Hej! Jag tror på en liten utdelningssänkning. Att de alls ska ge utdelning känns säkert. Problemet är den trista trenden där de över tid inte får upp den ordinarie utdelningen per aktie.

Tomas: Kinnevik borde väl vara läge tanka på nu eller?

Marcus: Jag tror inte på Kinnevik längre. De har nyligen investerat ytterligare 75 miljoner euro i H2 Green Steel, vilket jag tycker är klart utanför deras kompetensområde. Telekom och konsumentprodukter på digitala marknader är vad de borde fokusera mot. Stålverk på vätgas med flera år kvar till produktionsstart? Nej, tack. Att Stenbeck bara äger 4% så bolaget är lite herrelöst gör det inte bättre.

Bengt: Hej! Vad anser du om Fortum nu när mycket elände verkar inprisat i kursen och med hög direktavkastning?

Marcus: Hej! Historiken förskräcker. Fortum är bortsett från det ändå ett säkrare bolag idag utan Ryssland och med kolet på väg ut. Jag är neutral till aktien.

Securitas: Hejsan Marcus! Tycker du man borde ha Securitas i en portfölj eller räcker det med exponeringen genom Latour? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Latour har 4% i Securitas och det tycker jag räcker hyggligt. Om du inte verkligen gillar bolaget, för då kan du förstås köpa aktier direkt i Securitas för att öka upp. Det är trots allt ett rätt bra positionerat bolag inom säkerhet och en värdeaktie.

Villveta: Hej Marcus! Många analytiker verkar förbereda sig på en större nedgång på börsen. Hur agerar du, säljer du av lite i nuläget eller ligger du fortfarande hyfsat fullinvesterad?

Marcus: Hej! Jag ligger hyfsat fullinvesterad med 98,5% av kapitalet i arbete. Om många tror på en större nedgång är det sällan som den kommer.

Investeraren: Yubico – köpa eller inte köpa?

Marcus: Spontant känns det som en bra chansaktie i en framtidssektor. Bure tror jag har ca 5% av portföljen i Yubico. Har din portfölj plats för en chansning så varför inte?

Micke: Hej Marcus vad anser du om Stora Enso? Är du fortfarande positiv till den efter vd bytet?

Marcus: Hej, ja, fast bara långsiktigt. Just nu kommer det nog flera tuffa kvartal och en sänkt utdelning. Sen vänder det.

Hans: Hej! Två frågor, Hur ser du på Novo Nordisk efter spliten? Din uppfattning om Sampo efter avknoppningen av Mandatum?

Marcus: Hej! Novo är fortsatt bra, aktiesplitten på två är ett nollsummespel som inte påverkar bolaget alls. Sampo känns som en helt okej basaktie inom finanssektorn.

Lasse: Hej Marcus! Tycker du Investor är köpvärd på dagens nivåer? Är i så fall A aktien det bättre köpet?

Marcus: Hej! Långsiktigt är Investor alltid köpvärt. Ta den aktie som står lägst i kurs. Just nu är det Investor A.

Sandra: Vad är dina tankar kring W.P Careys avyttring av kontorsportföljen samt sänkning av utdelning. Behåller du aktierna?

Marcus: När WPC räknar upp fördelarna med att knoppa av de 10% av fastighetsportföljen som är kontor undrar jag hur bra den avknoppningen är och blir. Sannolikt ändå positivt och utdelningen får sänkas med motsvarande. Jag sålde WP Carey med dålig tajming i kurssvackan för ett år sedan, men just nu känns det ändå som helt rätt.