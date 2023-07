Hernhag: Tillväxtaktierna jag gillar allra mest

Bengt: Hej. Efter att ha lyssnat på många så kallade experter köpte jag 300 Viaplay. Riktkurserna var mellan 400-600 kronor, så det kändes ofarligt att köpa på 197 kronor.. Vad gör jag nu, väntar 10 år eller säljer och tar förlusten? Har du något bra råd? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Jag skulle sälja och undvika bolaget. Köp någon annan chansaktie/tillväxtbolag som utvecklas bra istället. I längden är det bättre att ta riskerna där istället. Ett exempel är HMS Networks och Lime Technologies som faller på rapporterna idag, men framtiden är riktigt ljus för de båda it-bolagen. Liksom för Vitec, som stiger på en kanonrapport. En trio tillväxtaktier som jag gillar mycket bättre än Viaplay. Några fler tips finns i slutet av denna krönika (se länk nedan).

Peter: Hur kan det vara möjligt att det skiljer så mycket på riktkurser av ett bolag beroende på vilken analysfirma som sätter den?

Marcus: Framtiden är svår eller snarare subjektiv att räkna på. Vissa analyser tenderar att finnas för att generera aktieaffärer och därmed courtage.

Peter: Är det köpläge i Ericsson efter förmiddagens ras?

Marcus: Nej, det är aldrig köpläge i Ericsson. Jag säger fortsatt undvik aktien. Bolaget utvecklas inte bra.

Berit: Bankerna tjänar ju mycket pengar nu, är det dags att börja köpa lite? Vad tror du i så fall om Resurs Bank? Gärna även andra förslag.

Marcus: SHB A och SEB A är favoriterna bland storbanksaktierna. Resurs är jag neutral till. Avanza och Nordnet är tillväxtaktier, men kanske bäst sett över flera år medan storbank är mer kortsiktigt fördelaktigt att ha.

Lukas: Hej! Min mamma har köpt Bahnhof, Ework, Investor, Axfood, Loomis och Spiltan AB. Jag vill bara höra din åsikt vad du tänker om hennes portfölj? Skulle det räcka för långsiktigt?

Marcus: Hej! Det är en bra portfölj, jag gillar bolagen. Lite skeptisk till Loomis kanske, men med stora marknadsandelar på flera marknader inget problembolag alls. Tvärtom. Möjligen skulle din mamma köpa något investmentbolag till. Som Lundberg eller Latour.

Mikael: Hej Marcus. Vad är det som gör att Sampo går så dåligt? Egentligen borde de väl gå ganska bra i det här läget som vi har?

Marcus: Hej! Det ser allvarligt ut i kursgrafen. Det bolaget har presterat är däremot inte så dåligt än. Intäktstillväxten har stannat av ser det ut som, men aktiemarknaden verkar oroa sig för något mycket värre när aktien faller så här.

Jonas: Vad tror du om Ework? Över MA200 (glidande medelvärde 200 dagar, reds. anm), p/e-tal 17 och utdelning 4,7 procent.

Marcus: Jag gillar Ework skarpt. Fortsätter de leverera som de gjort historiskt är jag nöjd.

Björn: Heimstaden pref. Sälja eller behålla?

Marcus: Farligt läge med så hög belåning. Undvik tills vidare.

Hasse: Hej! VEF? Brasiliens inflationssiffror sjunker och är nere på 3,17 procent, deras riksbank borde sänka räntan snart, vilket borde gynna deras innehav i Brasilien?

Marcus: Hej! VEF är spännande långsiktiga, men exotiska marknader är svåra att hänga med på. Fintech i Brasilien påverkas mycket av konkurrenssituationen och reglerna på den marknaden.

Mattias: Hej. Vad tror du om Inwido? Går starkt idag och nytt inköp av skotskt bolag

Marcus: Hej! Inwido är mitt i en konjunktursvacka. Kanske börjar det bli köpläge ändå. Jag vill se fler rapporter och veta om de klarar utdelningen eller inte nästa vår.

Niklas: Hej. Vilken är din favorit mellan Tele2 och Xact Högutdelande, som "kassako" i en portfölj?

Marcus: Hej! Fonden är klart bredare och stabilare. Lättare att vara passiv i ett sådan innehav.

Berra: Hejhej! Sålt av TransAlta Renewables nu när de blir uppköpta. Gillade deras månadsutdelning. Vad ska jag köpa för pengarna nu? Gärna något med månadsutdelning från Kanada.

Marcus: Hej! Den enda månadsutdelaren i Kanada jag kommer på nu i hasten är Exchange Income. Flygbolagsrelaterade tjänster låter inte så bra kanske, men de har klarat utdelningen utan sänkningar i 19 år nu.

Lenanette: Roligt att chatten håller på mitt i sommaren. Ska jag sälja Aker BP, som delades ut från Lundin Energy? De konverterades i veckan. Har 195 st. En aktie är värd 271 kr. Tacksam för svar.

Marcus: Lundin Energy blev väl Aker BP och Orrön efter alla turer. Aker BP handlas som alla andra aktier, fast i Norge. Har din bank möjliggjort handel där är det bara att handla på.

John: Hej Hernhag! Jag undrar om du kan redogöra för din syn på fondrobotar, exempelvis Lysa?

Marcus: Hej! Om fonder passar dig är det inte så tokigt alls. Då får man ett antal fonder som investeringsförslag. Vill du kunna vara riktigt passiv utan att följa några aktier är det ett alternativ.

Hagman: Hej Marcus. Bör man köpa obligationsfonder med lång duration på ISK eller fondkonto?

Marcus: Hej! Om avkastningen är större än schablonräntan på 2,94 procent lönar det sig med ISK. Frågan är om räntefonder klarar det. Lång duration och vi får fallande marknadsräntor, då är det ISK som är bäst. Men det är osäkert, så jag skulle nog ta ett vanligt aktie- och fondkonto ändå.

Niklas: Hej Marcus. Har du gjort några förändringar i din portfölj senaste tiden?Marcus: Hej! Det jag gjort i juli är att jag har ökat i Volati Pref. Det är den säkraste preferensaktien. Jag lever som jag lär, så efter att ha skrivit om dem här så köpte jag. Generellt sett sitter jag rätt nöjd med portföljen just nu. Lite blandad utveckling kursmässigt, men utdelningarna kommer då och då hela tiden och allt känns bra långsiktigt.

Magnus: Hej fra Norge. Spørsmål: Hva tenker du om å investere i fastigheter (fond) nå?

Marcus: Hej! Jag tror det börjar bli långsiktigt köpläge. Jag är inte säker på om det värsta är över för fastighetsaktierna ännu, men som tumregel ska vi sprida ut köptillfällena i tid. Därför kan det ändå vara lika bra att börja köpa lite då och då kommande året.

Hanna: Varför pressades Note ner så hårt på, en i mina ögon, bra rapport? Var det rimligt?

Marcus: Note är trots allt konjunkturkänsligt, men en riktigt bra rapport borde inte ge en så stor nedgång. Minsta lilla andetag om konjunktur eller orderingång kan få marknaden att bli rädd.

PEA: Hej Marcus! Har du något tips att ge på en bok om att lära sig fundamental analys, helst på svenska? Tack så länge och ha en fortsatt fin sommar!

Marcus: Hej! Vill du lära dig kassaflödesmodellen DCF är det Mattias Erikssons "Köp billigt, sälj dyrt" som är bäst. Sen finns det många andra enklare sätt att analysera ett bolag och en aktie. Mycket handlar om att lära känna sig själv som investerare och att ha en strategi.

Fredrik: Hej Marcus. Har haft Fortum och Tele2 i över 8 år. Är ned runt 20 procent på kursen men plus minus noll inklusive utdelningar. Vad är din uppfattning om dessa bolag på sikt?

Marcus: Hej! Att bolagen inte bygger särskilt mycket värde per aktie. Inget stiger särskilt snabbt över tid och då gör inte aktien det heller. Höga utdelningar i all ära, alltför mycket i tröga högutdelare bör vi inte ha. När kurserna stiger från tid till annan kan det vara läge att sälja av lite.

Stefan: Hej! Vad tror du om Intrum framöver?

Marcus: Hej! Det blir en skakig resa. Deras skenande låneränta är nu uppe på 12 procent. Jag undviker aktien framöver.

Peter: Hallå. Vad tror du om 5- och 10-års räntorna, har de toppat eller?

Marcus: Kanske inte än, men vi närmar oss nog en topp.

Maggie: Hej Marcus! Har fått ett erbjudande ang budpliktsbud på Dustin Group från AxMedia AB på 28 kr per aktie. Aktien har gått ner 57 procent sedan starten så det är ju ingen lustig historia. Sälja till dem eller låta bli. Vad händer om man inte vill sälja och köpet ändå går igenom?

Marcus: Hej! Du kan lika gärna sälja över börsen då kursen står aningen högre än budet. Budkommittén säger nej till budet också. Går det ändå igenom har du tid att sälja över börsen eller tacka ja ändå. Tror du på en vändning för bolaget behåller du.