Hernhag: Nya kurstoppar i Embracer dröjer “5-10 år”

Fredrik: Hej Marcus, Tack för tiden du lägger ned här på chatten, uppskattat! Legat lågt på börsen det här året, är det läge att börja köpa in sig igen? Några bra tips på aktier att fylla på med i så fall? Lite från mitt innehav idag: Swedbank, SEB, Evo, ABB, Volvo, Investor, Axfood, Alleima, SSAB.

Marcus: Hej! Aktierna du nämner är ett bra startpaket, även om jag skulle föredra investmentbolag som Latour och Lundbergs istället för i alla fall en av storbankerna.

Magnus: Vad tror du om Embracer, kan de ta sig tillbaka till forna nivåer eller är det bäst att hålla sig undan den?

Marcus: Det är minst 5-10 år bort innan nya toppar i Embracer-aktien. Gissar jag. Kortsiktigt tror jag inte det krävs mycket till framgångar för att kursen ska studsa upp en bit. Frågan är bara hur bra hjärtat pumpar i företagskroppen Embracer. Jag undrar vad de kan klara av att göra med alla varumärken de har.

Läs mer: Åtta bolag som jag litar på under de kommande åren

Fredrik: Tack för en grym chatt. Jag ligger ganska tungt i Cibus, ligger ganska mycket minus. Det enda som är glädjande är utdelningen för tillfället trots sänkningen. Vad tror du närmsta 5-10 åren? Just nu känns det skrämmande likt SBB innan totalkollapsen.

Marcus: Cibus påminner lite om SBB innan kraschen, ja. Ambition att hålla en hög utdelning gillar jag generellt, men har man inte råd utan som i Cibus fall nyemitterar för att klara utdelning och amorteringar är det mer tveksamt. Frågan är om du inte skulle minska ditt innehav lite grann för att sänka risken.

Erik: Hej! Vad tror du om SBB:s styckningsvärde? Borde det inte vara betydligt högre än aktiekursen?

Marcus: Hej! Normalt borde slaktvärdet per aktie vara i nivå med eller lite högre än substansvärdet per aktie. I SBB:s fall är problemet att alla vet att SBB är pressade att sälja fastigheter så alla vill försöka köpa till långt under de bokförda värdena. Substansrabatten är därmed inte så attraktiv som den ser ut. Om de genomsnittliga låneräntorna till slut stiger och blir högre än fastigheternas avkastning gör SBB förluster i verksamheten och då börjar tiden rinna ut. Många på marknaden ser den risken/chansen närma sig.

Adde: Tjena Mackan Vad tror du om att nu investera i en fastighetsfond med svenska fastighetsbolag och ligga lång 3-5 år ?

Marcus: Hej! På så pass lång sikt kan det säkert löna sig. Kortsiktigt mer osäkert.

Läs mer: Sex trygga fastighetsaktier för långsiktiga

Inger: Är det idé att behålla Midsona som jag förlorat på?

Marcus: Inte långsiktigt, nej.

Jörgen: Hej. Vilken sparform rekommenderar du för utländska aktier? Jag har ca 120 000 kronor i dag på ISK med från utländska börser (jag utgår ifrån att dom växer mer än svenska utlåningsräntan).

Marcus: Hej! Utlandsnoterade placeringar som ger utdelning rekommenderar jag i KF, för den källskatt som då dras från utdelningarna kan man då i regel få tillbaka utan att drabbas av det tak som ISK har.

Peter: Hej Marcus. Kan du rekommendera något råvarubolag utöver Boliden, Southern Copper och Freeport-McMoRan som jag redan har?

Marcus: Hej! Lundin Mining gillar jag också.

Läs mer: Fem aktier för metallboomen

Jyrki: Hej Marcus. Tele 2 B vid kursen 92,50, tycker du att det är läge att köpa? Nästan 7,5% direktavkastning. Ha en bra helg! Mvh Jyrki

Marcus: Hej! Precis som Bredband2 är Tele2 en kassako för oss som gillar feta utdelningar. Något som slår börsindex över tid är däremot mer tveksamt. Låg risk drar ibland ned avkastningspotentialen.

Annette: Hej Marcus! Vad tycker du man ska göra med Tele2, ser ju inte så kul ut....? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Att Telia pressas är en sak, då efterfrågan på deras mediadel pressas av lågkonjunkturen och svag konsumentmarknad. Tele2 har ingen mediadel, men kan kanske möta tuffare tider de också. Långsiktigt är jag inte orolig för Tele2 B, även om utdelningsandelen är hög.

Niklas: Hej, kan det vara en bra tanke att ersätta Tele2 med Xact Högutdelande i stället? Eller är det bra att ha båda?

Marcus: Hej! Jag har båda, men visst kan det räcka långt med bara Xact Norden Högutdelande.

Spekulanten: Funderar på att börja köpa in mig på EQT, Garo, Castellum, Ericsson och Balder. Någon av aktierna som du ser pessimistiskt på?

Marcus: Ericsson har märkligt nog inte lyckats öka intäkter och vinst per aktie särskilt mycket sett på 10 år. Jag gillar därför mer de övriga aktierna som du nämner.

Uno: Tror du jag kan köpa rejält i bolag som PEAB, Nobia, Securitas, JM och ta fram ur byrålådan om 3-5 år och se en dubbling? Känns ändå som skapliga bolag o stabila. (kanske ej Nobia med när byggandet tar fart lär även de öka). Tackobock!

Marcus: Under den tiden kan de cykliska bolagen Peab, Nobia och JM ha studsat upp. Då är det läge att sälja. Främst Nobia har svag långsiktig historik, så det är ingen bra aktie för byrålådan.

Peter: Tjena Hernhag. Vad är dina tankar om Bredband2? Den står mest och ”stampar”. Bästa hälsningar Peter.

Marcus: Hej! Ja, det gör aktien för bolaget har inte någon tillväxt. Å andra sidan är direktavkastningen hög. Bredband2 framstår därmed som en sorts högriskobligation. Det är en lite haltande jämförelse, men om man vill ha trygga aktier med hög utdelning istället för ränteplaceringar är Bredband 2 en bra kandidat.

Niklas: Hej Marcus, har du gjort någon förändring i din portfölj på sistone? Om ja, vilka ändringar har du gjort?

Marcus: Hej! Jag har ökat i Beijer Ref och Hexatronic i veckan. Det är det jag gjort i juni. Ambitionen är att köpa lite mer aktier framöver.

Bodil: Hej Marcus! Värsta surdegarna i min portfölj: Bure, Castellum, Creades, Peab och Ratos. Tankar om dessa bolag? Skulle du öka i någon av dem?

Marcus: Hej! Surdegar att se upp med är i första hand bolag som går riktigt dåligt i kurs över många år. Active Biotech, Anoto, Eniro och även Scandi Standard. Dina bolag har alla minst hyggliga chanser på sikt. Peab och andra byggbolag bör du sälja i nästa högkonjunktur när kurserna står högt, de brukar falla hård i kurs var femte till tionde år. Ratos får du hålla koll på, om de verkligen blir riktigt bra igen. Bure, Castellum, Creades tror jag på långsiktigt och det är där jag skulle öka.

Christer: Hej Marcus, jag har stora minusposter i Nobia,Garo och Storytel. Dina tankar om dessa, behålla eller sälja?

Marcus: Hej! I alla fall Nobia tycker jag att du ska sälja i nästa högkonjunktur. Över tid har bolaget inte skapat något mervärde per aktie.

Birgitta: Vad anser du om Avanza Global? Bra investering?

Marcus: Ett billigt sätt att sprida riskerna till många olika bolag.

Scheele: Hej Marcus Jag är ett stort fan av dig sen många år tillbaka och följer ganska slaviskt dina intressanta chattar och krönikor. Nu skulle jag vilja ha din bedömning på min nuvarande portfölj, som består av: Investor 15%, Svolder 12%, Creates 11%, Fortnox 11%, Skistar 9%, Apple (USA) 9%, Bure 8%, EQT 7%, ASML Holding (USA) 6%, Latour 5%, Industrivärden 4%, Lundbergföretagen 4%. Vilka aktier anser du att jag behöver plocka in och vilka aktier anser du kan plockas bort? Tacksam för svar!!

Marcus: Hej! Du har rätt mycket i Svolder, Creades och Fortnox jämfört med Latour, Industrivärden och Lundbergs. Det höjer risken, men också potentialen. Generellt sett många bra bolag i portföljen!

Emma: Hej! På vilken typ av konto är det mest fördelaktigt att äga svenska utdelningsaktier sett till skatt och andra eventuella avgifter? Varje månad sätter jag in pengar på ett ISK-konto och köper aktier. Jag har för avsikt att äga aktierna mycket lång tid, helst resten av livet. Det finns ju så klart faktorer som jag ej kan påverka eller förutse, t ex uppköp, som kan leda till att jag säljer aktierna. Det är omöjligt att veta hur länge jag behåller aktierna. Är det fördelaktigt att betala schablonskatt på innehavet varje år (ISK-konto) eller är det bättre att äga aktierna på ett aktie- och fondkonto och endast skatta 30 procent vid försäljning?

Marcus: Hej! Jag rekommenderar ISK för placeringar noterade i Sverige. Det bygger på att du ska få högre årlig avkastning än schablonräntan som nu är på 2,94 procent. Vid lägre avkastningar är aktie- och fondkonto bättre, särskilt om du har aktier utan aktieutdelning (för utan utdelning ingen kapitalskatt på utdelningen).

Niklas: Hej Marcus, hur många aktier är "lagom" att ha i portföljen för en privatsparare?

Marcus: Hej! Det antal som passar just dig. Börja med några investmentbolag och ett par aktier till. Sen utökar du antalet i takt med att du lär dig branscher och hittar en bra aktiestrategi. Fem investmentbolag kan räcka lång som portfölj. Andra placerare bör ha 15-20 olika innehav. Särskilt många fler börjar bli tungt att hålla koll på.

Mats: Hej Marcus! Provar igen. För cirka två år sedan kom det ett erbjudande från Eddbee Group AB som skulle lanseras på börsen. Dem har fortfarande inte lanserat den utan skyller hela tiden på att det är dåliga tider för en lansering. Vad vet du om Eddbee? Som det är nu så tror jag vi småsparare lurade på vår ”investering”.

Marcus: Hej! Onoterade bolag är svåra att få koll på när det gäller information om utvecklingen för bolaget. Särskilt unga och oprövade. Jag känner inte till Eddbee, men de har uppenbarligen ett fortsatt kapitalbehov och kanske inte någon lönsamhet. Bara att avvakta en eventuell börsnotering om du är intresserad.

Läs mer: Välj bolag med rätt ledning och ägare