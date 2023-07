Hernhag: Fem stabila tillväxtaktier till portföljen

PEA: Hej igen Marcus! Vad skulle du ge för råd till dem som är i början av sitt sparande i aktier? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Grunda med investmentbolag och ta sen vettiga risker de bolag som inte är allra störst på börsen. Prioritera tillväxtbolag som ger aktieutdelning varje år. AAK, Beijer Ref, Lagercrantz, Ework och Nibe är fem bra exempel på aktier där vi får både goda tillväxtchanser och stigande utdelning.

Carl: Hej Marcus. Har du några tips på investmentbolag utanför Sverige? Vilka Investor och Industrivärden finns det i övriga EU och i Nordamerika? Långsiktiga investeringar med ok direktavkastning.

Marcus: Hej! Tre av mina favoriter bland nordamerikas investeringsbolag är Brookfield Corp, Apollo Global Management och Berkshire Hathaway.

Läs mer: Åtta köpvärda investmentbolag

Aka: Vad säger du om Evolution efter rapporten? Är uppgången bruten?

Marcus: Nej, rapporten var helt okej och Evolution växer vidare. Kursen ligger fortsatt över en stigande MA200-trendlinje (analysmått inom teknisk analys, glidande medelvärde om 200 dagar, reds. anm). Jag gillar fortsatt bolaget som tillväxtaktie.

Jonna: Hej! Jag skulle vilja fokusera mer på utdelningsaktier och har köpt din bok =). Har skapat ett ISK för att lägga utdelningsaktierna där och få lite bättre koll på vad jag har. Och bestämma mig för EN näthandlare. Om du i dag skulle sätta in 50 000 på utdelningsaktier, vilka tre eller fyra skulle du välja? Jag har en del sedan tidigare, dock har jag inte vågat mig på utländska aktier för känner jag har noll koll där. Är 54 år och tänker att utdelningar kan vara ett trevligt tillskott till pensionen (eller kanske kunna gå ner i arbetstid lite tidigare). Inga barn. Tack för bra chatt!

Marcus: Hej! Grunda alltid med ett investmentbolag, som Investor B, Latour och Lundbergs. Det är ingen avgörande skillnad på nätmäklarna. Både Avanza och Nordnet är bra, även om just jag använder Avanza mest.

Läs mer: Aktierna med högst utdelningstillväxt

Soffan: Hej och tack för en bra chatt! Vad är dina tankar om Axfood och Bahnhof? Har tidigare sett att du rekommenderat båda men hörde igår att det kan vara läge att sälja av i Axfood och då funderar jag på Bahnhof istället. Är det klokt eller oklokt?

Marcus: Hej! Det är två helt olika typer av bolag och jag gillar båda. Axfood har rusat på rapporten, så kortsiktiga kanske säkrare vinster. Långsiktigt behålla. Varför inte äga båda?

Nicklas: Go förmiddag! Tänkte plocka ihop en portfölj till sambon på typ 7-9 år. Har då funderat på en bas med Apple och Microsoft. Men de båda står ju på ATH (rekordnivåer, reds. anm) så är det bättre att vänta med att plocka upp dem senare i höst? Det brukar bli lite surare börs på hösten?

Marcus: Inte alla höstar. Stigande trender kan fortsätta upp. Däremot ska du kanske köpa för mindre belopp om kurserna redan dragit upp mer än vad du känner dig bekväm att köpa för.

Läs mer: Amerikanska teknikjättarna ska bekänna färg efter kursrallyt

Niklas: Hej Marcus. Hur ser du på Tele2 nu som en utdelningsaktie? Fortfarande en bra grund i en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Tele2 kom med en ganska bra rapport i absoluta tal. Ökat investeringsbehov är inte hela världen heller. Kursreaktionen känns absurd. Jag gillar fortsatt aktien som kassako, men vi får vara medvetna om att teleoperatörer sällan slår börsindex över tid. Reala tillgångar med låg risk i all ära, men det blir sällan kursraketer.

Oscar: Hej Marcus! Om du fick börja om din börsresa från 20-års ålder med det du vet nu, vad hade du gjort annorlunda?

Marcus: Hej! Jag hade varit långsiktig och passiv ägare i investmentbolagen, samt kompletterat med tillväxtbolag som ger stigande utdelning över tid. Sen tar det ett tag att hitta en strategi som passar en själv. En aldrig så bra strategi till någon som inte av känslomässiga skäl klarar av att följa den i hausse och baisse, kursrally och kurskrascher, fungerar inte.

Läs mer: Bli rik i hängmattan – 12 fonder för din långsiktiga portfölj

Fredrik: Hej! Varför är det så många bolag som backar på en bra rapport? Tycker jag ser det hela tiden.

Marcus: Hej! Jag också, förväntningarna kanske är höga fast reaktionerna blir brutala. Både uppåt och nedåt. Troligen öppnar sånt upp för bra långsiktiga köplägen när marknaden till synes överreagerar nedåt. När en fallande kurstrend i ett bra bolag börjar bottna och vända upp senare i år eller när det sker så är det kanske tajmingmässigt bästa läget.

Johan: Hej Marcus! Har köpt på mig kraftigt i aktier inom ny energi. Nibe,Powercell och Soltech. De är ju verkligen prisvärda just nu. Vad tror du på 1-2 år?

Marcus: Hej! Tre favoriter som jag har inom klimatreglering och energieffektivisering är Nibe, Munters och Alfa Laval. Bolag som är lönsamma. Powercell och Soltech må växa, men är svårare att värdera och känna av riskerna.

Läs mer: Fem aktier som kan ge tio gånger pengarna

Janne: Handelsbanken skriver i sin Q2-rapport att ” ingen annan privatägd bank i världen åtnjuter en sammantaget högre kreditrating från de ledande ratinginstituten än SHB”. Är det inte dags att en gång för alla avskriva blankarnas försök att skapa osäkerhet kring de svenska storbankernas kreditrisker? Dessutom talar allt för att utdelningarna blir höga, uppåt 8-10 procent för SHB och andra.

Marcus: Jag ser heller inte några stora kreditrisker hos de svenska storbankerna. Varken 2008 eller 2020 blev det några katastrofer. Nu? Knappast, även om någon smäll någonstans borde uppkomma. Och det skulle bankerna klara bra.

Alex: Hej! Hur tänker du kring Hexagon nu när även de har drabbats av blankarattacker?

Marcus: Hej, det är lite oroande då blankare ibland lyckas gräva fram otrevliga saker. Jag tror ännu inte att det är något direkt avgörande. Väl värt att hålla koll på är det i alla fall.

Läs mer: Börsens blankare skördar nya triumfer – tre aktier med risk för ras

Per: Ework har sjunkit kraftigt den senaste tiden. Vad tror du om den aktien långsiktigt?

Marcus: Det är min långsiktiga favorit i sektorn!

Raggmunk: Tjenare Marcus. Jag undrar vad du har för tankar om B3 Consulting, det händer en hel del för stunden. Vad kan man vänta sig närmaste tiden från konsultbolag generellt?

Marcus: Hej! Många konsultbolag möter lägre vinster nu. Softronic, Knowit och B3. Endast Ework ökar vinsten. Jag övervintrar helt i vinstökande aktier, så länge det varar. It-konsultmarknaden är bra för framtiden och svackor kommer då och då.

Tony: Hej! Vad tror du om närmaste året för Softronic, både till dagens låga kurs samt för utdelningen till 2024?

Marcus: Hej! Att Softronic vinst fortsätter att sjunka jämfört med samma kvartal året innan borgar för ännu en utdelningssänkning nästa vår. Frågan är hur lågt kursen står jämfört med de framtida vinsterna, skenet kan bedra. I grunden tror jag det är ett bra bolag. Kortsiktigt är jag skeptisk tills jag sett en vändning.

Läs mer: Sju småbolagsfonder med avkastning i toppklass

Johan: Hej Marcus. Vad är din syn på Boliden nu efter fallet? Kan det vara ett långsiktigt läge att gå in, när kursen väl har planat ut?

Marcus: Hej! Ja, när kursen börjar plana ut eller vända upp. Gruvaktier är säkert bra inför nästa högkonjunktur.

Fredrik: Hej Marcus. Dina tankar om kursraset i Boliden igår? Lite olika åsikter mellan Staffas och analytikerna. Undrar vem som har rätt? Köpläge eller hålla sig borta?

Marcus: Hej! Kortsiktigt är Boliden lite osäkert och kurstrenden nedåt gör att det inte är bråttom för den som vill vara långsiktig. Det blir sannolikt ingen bonusutdelning nästa vår, men en bra ordinarie utdelning kan det bli ändå. I speciella situationer är det lätt att räkna fel som utomstående analytiker. Sitter man mitt i koncernledningen och ser alla siffror live är det nog en annan sak. Många analytiker har nog inte räknat på brand vid smältverk tidigare. Det har ju förändrat marginalerna till det sämre sen Boliden ställt om verksamheten där.

Kal och Ada: Hej Marcus! Som göteborgare tycker vi att det är trevligt att ha Göteborgsbolag i portföljen. Vad är din åsikt, är det läge att gå in i Wallenstam och/eller Hexatronic? Tack för alla goda råd!

Marcus: Hallå eller! :-) Wallenstam är ett bra bolag, som jag dock är lite skeptisk till då deras miljardsatsningar på vindkraft går med förlust. Plus att de saknar lönsamhetsmål. Kanske är det en sorts hållbarhetspräglad marknadsföring mot miljömedvetna hyresgäster och investerare. Till och med 2022 var Wallenstam back med 650 miljoner kr på vindkraften. Hexatronic gillar jag bättre på sikt, även om kurstrenden är tveksam just nu. Vi får se hur bolaget klarar lågkonjunkturen.

Läs mer: Så sparar du tusenlappar som hemmafixare

Kjelle: Hej. Finns det något hopp för Nobia?

Marcus: Hej! Inte kortsiktigt, men i varje högkonjunktur när konsumenterna börjar köpa fler kök brukar aktien gå bra. Kortsiktigt bra case då, aldrig annars.

Katten: Tjabba! Tankar om Intrum och SSAB?

Marcus: Hej! SSAB:s stigande kurstrend ser ut att vara i alla fall tillfälligt bruten. Det är därför dags att ta hem de vinster man förhoppningsvis har kvar där. Vinsten har varit i fallande trend ett tag och om även kursen viker nedåt hjälper inte till synes låg värdering. I fallet med Intrum skrev jag den 10 juli att det på grund av riskerna var bäst att hålla sig undan till vidare och nu har man meddelat att utdelningen ska dras in efter 17 år utan en enda sänkning. Det kan fortfarande bli ännu värre i Intrum innan det vänder, de stigande låneräntorna där även bankerna kräver 12 procent för att låna ut är oroande.