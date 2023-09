Hernhag: Fem spännande tillväxtaktier

Mats: Hej Marcus och välkommen tillbaka! Anser du att det är ett bra köpläge på börsen nu? Kan du nämna 5 bolag med stor tillväxtpotential som du hade gått in i idag på 3-5 års sikt? Ha en fin helg!

Marcus: Hej! Tackar. Jag anser att det sett på fem år är ett rätt bra köpläge på börsen nu. Inget fynd som efter en stor börskrasch, men heller ingen topp om vi tittar på de breda börsindexen. Dessa är ned 15-20 procent från toppen för 1,5 år sedan. Enbart storbolagsindexet OMXS30 ligger nära gamla kursrekord. Säg att läget är 3,5-4,0 på en femgradig skala. Det kan komma ras ändå, det kan det alltid. Fem tillväxtbolag som jag verkligen tror på och som jag ökat i under året är Beijer Ref, Bahnhof, Creades, Evolution och Nibe.

Anna: Hur ser din egen branschfördelning ut och inom vilka områden framöver tror du att man ska minska, öka eller avvakta? Och vilka är dina favoriter inom respektive område om vi inriktar oss på bara Sverige?Marcus: Tyngsta branschen i min portfölj är infrastruktur/energi med 15 procent. Jag har stora andel i utländska pipelinebolag och grön energi. Enbridge, Neste, BEPC och BIPC. IT inom B2B står för 11 procent och fastigheter 10 procent. Men ska vi inrikta oss mot Sverige och tipsa om aktier här blir det Ework inom IT och Estea Omsorg inom fastigheter som största svenska innehaven i sektorerna nyss nämnda.

Mats: Hej Marcus. Vad tror du om Telia och Tele2? De ger ju bra utdelning.

Marcus: Hej! Ja, men mycket lite värdeskapande per aktie sett över tid. Just nu har kurserna fallit som om marknaden räknade in något hemskt framöver. I grunden borde nätoperatörer vara bra reala tillgångar att äga, men det har hittills varit Bahnhof som lyckats bäst och som nu är på attraktiva nivåer.

Anders: Hej Marcus Jag har följt några av dina råd och både Southern Copper och Freeport-McMoRan har gått bra. Har du något förslag på ett likande utländskt bolag?

Marcus: Hej! Ett tips där kan vara att titta närmare på Rio Tinto.

Gunilla: Hej Marcus! Törs helt enkelt inte köpa Boliden ännu med tanke på debaclet i våras och Q2- Brand, dåliga mineralhalter, stängd gruva + lite till elände. Hur går dina tankar kring Boliden? Hade tänkt avvakta Q3- eller Q4-rapporten. Vad säger du?

Marcus: Hej! På kort sikt kan det vara värt att avvakta, eller i alla fall inte köpa för allt man hade tänkt. Även om kursen ser ut att rekylera upp nu är det inte säkert att det vänt helt på sikt.

Frida: Hej Marcus, Ställt frågan förut men testar igen, vad är din syn på finska Sampo, öka i innehavet eller sälja av? Önskar en trevlig helg!

Marcus: Hej! Sampo är helt okej även om vi inte direkt kan se i aktiekursen hur bolaget gynnas av högre räntor. Jag är neutral.

Lennart: Jag är 80 + och vill ha en bra utdelning för att stärka min pension därför har jag valt följande aktier, vissa en bra tid tillbaka, vilket ger ett bra tillskott varje månad. Men nu med dagens ekonomiska läge har jag blivit mer och mer orolig över att jag har helt fel aktier i min portfölj.. Tacksam för ev. synpunkter och förslag. NP3 Fast pref 3,5% Tele2 B 13,2 % Sdiptech Pref 10,7% Volati Pref 44% Fastigheter Emilshus Pref 3,7% Tingsvalvet Pref 4,5 Nordic Paper Holding 4 % Cibus Nordic Real 16%

Marcus: Du har en väldigt stor slagsida mot preferensaktier och fastigheter. 44% av portföljen i Volati Pref är ändå en rejäl risk att ta. Det bli bingo om räntorna börjar falla tillbaka, annars fortsatt sur kursutveckling. Något omedelbart hot om indragen utdelning ser jag inte i dina innehav. Rådet blir ändå att sprida riskerna lite mer, förslagsvis en storbank. De har hög direktavkastning, gynnas av de högre räntorna och framförallt är det bättre att vara aktieägare än kund.

Nyfiken: Tack tack för bästa chatten. Lite nyfiken på hur du ser på Pfizer, även om den inte går att köpa på den svenska börsen längre. Och hur går dina tankar om Sobi efter nyemissionen?

Marcus: Pfizer har aldrig varit någon favorit hos mig och jag följer dem inte längre. Sobi förblir en bra chansaktie.

Micke: Hej Marcus. Astra Zenenca eller Novo Nordisk, vilket av bolagen tror du mest på?

Marcus: Hej! På kort sikt tror jag mest på Novo som många köper just nu och som verkligen har bränsle till uppgång (momentum). Även på lång sikt gillar jag Novo Nordisk, men även Astra Zeneca. De ligger i en stigande kurstrend och presterar stigande vinster även de.

Rut: Hej Marcus! Vad tror du om Axfood,Nordic Paper Holding,Epiroc,Lundin Mining och NIO i en portfölj av Investor, Industrivärlden, Lundberg, Latour, Creades samt fonden Prior Nilsson Globala Utdelare?

Marcus: Hej! Prior Nilsson Globala Utdelare gillar jag. Fokuset känns helt rätt. Att det är en traditionell fond utan utdelning gör inget, utdelningarna stannar i fonden istället. På gott och ont. Axfood, Epiroc och Lundin Mining gillar jag bäst av de rörelsedrivande bolagen som du nämner.

Elias: Har 30.000 att investera. Ser att Creades handlas kring sitt substansvärde och handlades till och med till rabatt i veckan. Är den fortfarande dyr eller är det ett köpläge? Sparhorisont 10 år.

Marcus: En trend kan alltid hålla i sig längre än man tror. Jag tror det är köpläge i Creades under hösten och vintern.

Anne: Köpläge i Creades nu?

Marcus: Långsiktigt tror jag det är det. Avanzas framtid känns ljus och deras onoterade innehav är lovande. Tillväxt har inte alls lönat sig på börsen ett tag nu när räntorna stigit. Tids nog lär det vända.

Lena: Hej, tack för en bra chatt. Hur ser du på Tomra Systems framåt? Har varit en negativ utveckling de senaste åren.

Marcus: Hej, Tomra som bolag är suveränt medan den mycket höga värderingen gör att aktien inte kunnat stiga på ett tag nu. Bolaget växer in i värderingskostymen år för år så till slut borde det vända upp.

Marcela: Hej Marcus, jag äger fortfarande Castellum aktier, men jag hade dom pga en fin utdelningstrend, vilken är borta nu. Är det för sent att sälja nu? eller tror du att det kommer att ta lååång tid innan Castellum böjar med att dela ut igen? Vad ska man köpa i så fall?

Marcus: Hej! Jag tror Castellum väntar minst ett år till innan det blir utdelning. Som basaktie gillar jag fastighetsbolaget, även om Sagax och Wihlborgs är favoriterna när det gäller utdelningshöjningar.

Kalle: Hej! Jag och min fru sparar 2000:-/mån var till pensionen i var sitt isk. Undrar om du tycker det är bättre att spara 4000:- i ett isk istället, pga ränta på ränta-effekten? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Bra fråga. Det spelar ingen roll när det gäller ränta på ränta-effekten. En eller två ISK-depåer ger exakt samma utfall. Ränta på ränta bygger på procent, så ni får inte mer i kronor av att slå ihop era båda ISK (samägande går inte, kontot måste då stå på en av er).

Tobbe: Hej Marcus! Hur säker är utdelningen för Corem D? Corem har betydligt större eget kapital an vad tex SBB har. Rutger har börjat köpa Corem aktier igen, vilket borde indikera att han är någerlunda likvid. Eller vad är din uppfattning?

Marcus: Hej! Corem D har ingen säker utdelning alls. Visst är det positivt med insiderköp, även om jag vill minnas att Batljan gjorde ett litet köp ganska sent i kraschen för SBB. Corem Pref tycker jag är klart bättre än Corem D, då preferensaktier har mer företräde till utdelning.

Patrik: Hej Marcus. Vad tror du om verkstadsaktier som typ Trelleborg?

Marcus: Hej! Trelleborg verkar gå rätt bra så det är en aktie jag inte har något emot.

Amanda: Hej! Vad tror du om framtiden för Hexagons aktie med tanke på de kritiska blankarrapporterna?

Marcus: Hej! Jag tror på fortsatt oro ännu i tid och ingen stabil uppgång i kursen. Bolaget i sig lär inte påverkas, om inte blankarna har helt rätt i allt. Det tror jag inte de har. Många gånger är det mest spekulationer från blankare även om de ibland hittar guldkorn.

Hans: Vad gör man med Hexatronic ligger 40% back bita i det sura äpplet eller ligga kvar. Trevlig helg.

Marcus: Småposter kan vi behålla, stora poster är det frågan om vi någonsin ska ha i tillväxtbolag och kursraketer. Hexatronic var en raket och de får sina djupa svackor.

Olof: Hej Marcus! Vad är dina tankar om Tele2:s kurs och utdelning i dagsläget? Tack!

Marcus: Hej! Jag tror det kan bli en liten utdelningssänkning i vår. Kursen står lågt, frågan är om det är så av en anledning eller inte. Jag vågar inte öka i Tele2 B och vill inte sälja heller. Utdelningen från bolaget ska jag investera andra aktier eller ta ut ur portföljen om jag behöver.

Thomas: Hej Marcus, Jag har en klar övervikt i USA (mest fonder). Kan det vara dags att vikta om, och i så fall till vad tycker du? Tack.

Marcus: Hej! Följ din långsiktiga investeringsplan och leta efter de bästa bolagen. När kronan är så svag kan det vara läge att successivt öka andelen i Sverige lite grann. Några stora omkastningar i portföljen tror jag inte på, det är för svårt att tajma.

Stefan: Hej Marcus! Vad är din åsikt om högutdelaren Maersk?

Marcus: Hej! En överlevare bland rederier. Som alla andra i branschen möter de otroligt svängiga priser (fraktrater) för sina tjänster. Det gör det lite svårt, men kan man tajma det finns det potential. Fel bransch för mig, men kan vara intressant för andra investerare.

Holmberg: Vad händer med mina Azelio aktier efter konkursen? De är flyttade till AF kontot på Avanza. Berätta gärna.

Marcus: Om ingen köper upp hela konkursboet eller deras teknik så blir det ett konkursförfarande där sannolikt inget eller max småsmulor blir över till aktieägarna. Det är så det brukar gå generellt sett.

Erik: Hej Marcus! Vad anser du om Dustin? Kursen nu på all time low, svår skuldsättning, indragen utdelning men en solid moder koncern dvs Ax Johnson, Dags att köpa för en långsiktig portfölj?

Marcus: Hej! Tillväxten i intäkter per aktie har stannat upp och vinsten har rasat. Jag skulle hålla mig undan tills vidare, även om det borde kunna komma en uppstuds något år framöver.

Lasse: Vad tror du om Lagercrantz? För dyr?

Marcus: Långsiktigt är den inte för dyr, då bolaget går riktigt bra över tid.

Mia: Hej! Vad anser du om ARM, en aktie att gå in i?

Marcus: Hej! Värt att hålla koll på!

