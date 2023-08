Hernhag: Fem favoritaktier i råvarusektorn

Seger: Hej Marcus! Kan du tipsa om fem aktier för exponering mot råvaror? Gärna stabila och som delar ut.

Marcus: Hej! Jag tycker att stabilaste exponeringen är via leverantörer av utrustning som Epiroc och Sandvik. Lundin Mining och Boliden svänger det lite mer om, resultat- och kursmässigt. Utomlands gillar jag Southern Copper. Det är enkelt uttryckt mina fem favoriter inom råvaror, men det är bäst att äga aktierna när det är stigande kurstrend och/eller allt starkare konjunktur.

Erik: Hej Marcus. Tänkte investera i skog. Vad har du för favoritbolag inom den sektorn?

Marcus: Hej! SCA äger mest skog och inga förpackningar. Fler kartonger blir det säkert i samhället framöver även om det är en konjunktursvacka som pressar Stora Enso på den fronten nu. Holmen känns som skogsbolaget mittimellan. Alla tre aktierna är bra placeringar, i alla fall om man köper i kurssvackor. Långsiktigt är det svårt att hitta någon överavkastning i sektorn.

Taylor: Hej! Har du tips på småbolag som du tror har potential att bli kursvinnare i framtiden, eller några spännande småbolag som kan vara värda att hålla ögat på? Och vad tycker du om Flat Capital?

Marcus: Hej! Småbolag att hålla koll på är Bahnhof, Lime Technologies, men även Sintercast och Softronic. Flat Capital gillar jag inte lika mycket som min kollega Fridell, även om bolaget har potential och är spännande att följa.

Erik: Hej Marcus. Vad har du för favoritfonder?

Marcus: Hej! En fond som jag gillar alltmer än PriorNilsson Smart Global som investerar i aktier med stigande aktieutdelning. Ytterst få vanliga aktiefonder fokuserar mot utdelningsaktier. Det är vanligare att ETF:er, börshandlade fonder gör det och då får man direktavkastning också, även om det inte påverkar chansen till hög totalavkastning. Flera av mina gamla fondfavoriter är under övervägande, men Rhenman Healthcare verkar fortsatt leverera.

Ramon: Hej. Jag har några surdegar i portföljen som ligger på minus 75% sådär, typ SBB, VNV osv. Hamnar du i det läget någon gång eller när säljer du av?

Marcus: Hej! Jag säljer av om jag inte litar på bolagets förmåga längre, eller om riskerna känns för höga. Kan jag inte längre bedöma att det är ett bra bolag så säljer jag med förlust. Ofta lönar det sig, men inte alltid.

Mats: Hej! Om vi ska månadsspara till barnen i fonder via autogiro (så det blir av varje månad) vad tycker du är bra alternativ då. Vi gillar indexfonder - speciellt som det är många år det rör sig om. Ska man ha en eller flera fonder. Ska man bara ha Sverigefonder eller tex dela upp det på Asien, emerging markets, global och eller kanske spiltan investmentbolag och vilken svensk fond är bäst. Småbolagsfond borde ju vara bättre än tex Avanza Zero Eller ska man ta tex plus alla bolag Sverige. Sveriges börs har ju gått bra historiskt men det behöver ju inte fortsätta så i det långa loppet framöver. Ha det bra!

Marcus: Hej! Ha gärna även andra regioner eller satsa på branschfonder, som fastigheter, läkemedel, IT, grön teknik, etc. Indexfonder går bra det också, även om jag rekommenderar investmentbolagsaktier.

Tomas: Varför går inte Pricer upp? Verkar ju gå rätt bra för dom.

Marcus: Svaga resultat flera av de senaste kvartalen. Dessutom ska Pricer ha en nyemission. Sådant sätter sina spår i kursen.

Ava: Hej, jag har KF konto hos Nordnet och blivit uppmanad att ordna ett LEI nummer. Jag har en del aktier i utländska bolag såsom USA, Kanada, Tyskland. Kostnaden för det x tusen kr och dessutom det kräver förnyelse varje år. Min fråga: lönar det sig att skaffa LEI nr? Eller ska jag sälja alla utländska aktier och strunta i LEI? Vad skulle du rekommendera?

Marcus: Hej! LEI är mig veterligen för företag så kanske har du öppnat ett KF via ditt aktiebolag? Det här är utanför min expertis. Om du verkligen vill äga utländska aktier och numret krävs så skaffa ett, annars satsa på svenska aktier om du gillar dessa tillräckligt mycket.

Peter: Vad tror du om sorgebarnet Intrum framöver? Får dom ordning på finanserna med kurslyft som belöning.? Återkommer utdelning inom en snar framtid?

Marcus: Det är oklart med finanserna, men utdelningen lär inte återkomma på ett par år. Ingen utbetalning av utdelning under 2024 i alla fall.

Tommy: Hej. Axfood? De har ju bra utdelning men står ju bara och stampar. Är det nya centrallagret som inte funkar? Dina tankar?

Marcus: Hej! Rapporten var bra senast och när lagret är intrimmat och klart blir det långsiktigt än bättre. Särskilt mycket snabbare än BNP plus inflationen lär Axfood inte kunna växa, men i en så stabil bransch är det bra nog. Långsiktigt är det här ett av de bolag jag känner mig tryggast att äga.

Jonna: Kinnevik är en trist post i min portfölj. Vad tror du på fem års sikt? Ska jag sälja av en del och satsa på något annat investmentbolag? Tack för bra chatt!

Marcus: Kinnevik är inte fel på något sätt, men jag föredrar Bure och Creades.

Olof: Hej Marcus! Vad tror du om Hannon Armstrong (HASI) på nuvarande nivå? Kan det anses köpläge? Stor tack för en riktigt bra chat!

Marcus: Hej! Det borde det rimligen vara, även om de inte mer halveras i kurs på ett par år utan anledning.

Kent: Hej, Varför påverkas aktier - som idag Embracer, Investor A och Kinnevik B - för att de åker ur MSCI Global Standard Index? Bolag värderas väl utifrån deras egen fundamenta, såsom värdetillväxt, framtida utsikter, nuvarande värdering osv.? Vilka parametrar skulle påverka ett bolag (förutom prestigen) att inte vara med i ett sådant index längre?

Marcus: Hej, Bolagen påverkas inte alls. Aktierna påverkas då indexfonder måste köpa aktierna som ingår i indexet och sälja de som lämnar indexet. Det kan påverka priset och då försöker många placerare att hinna före så kurserna rör sig av den anledningen.

Henrik: Hej! Hur ser du på Kinneviks utveckling kontra andra investmentbolag? Är Kinnevik köpvärt?

Marcus: Hej! Nej, jag blir bara mer och mer skeptisk till Kinnevik. Fel tid just nu för deras små tillväxtsatsningar och det kommer att komma bättre tider. Min känsla är att bolaget var klart bättre på att bygga upp och sen sälja i tid när de samarbetade med de tre tyska bröderna Samwer.

Gusten: Hej Marcus! Förra veckan skrev jag för att få dina synpunkter på fastighetsbolaget Nyfosa men i all hast skrev jag Hemfosa. Jag gör ett nytt försök: Vad är din uppfattning om Nyfosa visavi övriga fastighetsbolag?

Marcus: Hej! Aha, då förstår jag. Nyfosa tycker jag är för spretiga och riskabla. Belåningsgraden är relativt hög.

Abbe: Tjena! Det finns två Brookfield. Du tipsade om Brookfield förra veckan. Vilken av dessa var det som du syftade på?

Marcus: Hej! Brookfield Asset Management finns noterade i både USA och Kanada under ticker BAM. Den kanadensiska noteringen är något bättre då det dras lite lägre källskatt där.

Niklas: Hej Marcus, tycker du Industrivärden är köpvärd nu eller skall man avvakta och hoppar det går att köpa till mer rabatt?

Marcus: Hej! Industrivärden-aktien ligger kring de nivåer av substansrabatt som de brukar ha. Aningen mer är inget ovanligt, så med lite tur kan du köpa billigare.

Melker: Hej, tack för alla tips! Tittar på Brookfield Renewables graf över de tre senaste åren. Ser riktigt trist ut. Kan det ändå vara något att satsa på?

Marcus: Hej! BEP delade upp sig mellan de båda bolagsformerna LP och Corporation, vilket kan stöka till det för vissa grafer. Oavsett står kursen ändå högre än nivåerna från i början av 2019. Trist utveckling från toppen i januari 2021, men grön energi och växande utdelning gör det till en tidsfråga innan kursen också börjar gå bra tror jag.

Janne: Hej Marcus! Vad tycker du om Crown Castle just nu. Köpläge för en utdelningsinvesterare efter nedgången?

Marcus: Hej! Crown Castles kunder teleoperatörerna håller lite hårdare i pengarna nu, men de har långa kontrakt och förväntar sig att tillväxten kommer igång kommande år. Kurstrenden är oroväckande nedåt, men direktavkastningen klart hög nu och bolagsledningen är optimistiska på sikt. Börjar bli frestande att öka i dessa reala tillgångar för framtiden.

Eric: Har lite SBB-aktier kvar, finns det någon rimlig chans att de kommer stiga inom rimlig tid eller är det bättre att sälja av och hitta något bättre?

Marcus: Det svar jag fortsätter att ge är att undvika SBB-aktien. Det kommer att komma återhämtningsfaser, men jämfört med riskerna känns andra fastighetsbolag klart mer lockande. Wihlborgs och Sagax B exempelvis.

Martin: Hej Marcus! Nibes värdering börjar komma ner till trevliga nivåer, tror du vi sett en botten? Värt att börja köpa in sig?

Marcus: Hej! Den korta trenden i Nibe-aktien är tydligt nedåt, så vi har ingen brådska att köpa nytt eller öka innehav. En botten borde rimligen nås nu under andra halvåret, så att köpa lite då och då i detta kvalitetsbolag borde löna sig.



