Hernhag: En långsiktig portfölj för månadssparare

Niklas: Hej Marcus, om du hade byggt en långsiktig portfölj att månadsspara i med 10-15 bolag. Hur hade den sett ut?

Marcus: Hej! När det gäller månadssparande i stabila aktier brukar jag rekommendera AAK, Alfa Laval, Astra Zeneca, Hexagon, Essity B, Investor B, Lundbergföretagen, Stora Enso R, Tele2 B och Wihlborgs.

Lovisa: Hej, vilka aktier bör man ha extra koll på framöver?

Marcus: Hej! Blankarattackerna mot Hexagon och Hexatronic gör att vi ska hålla extra koll där, för bolagens historik är bra och tillväxtchanserna långsiktigt riktigt lovande. Kortsiktigt kan det bli värre om blankarna är något på spåret, men de har fel de också ibland.

Tobbe: Har ca 200 000 kr som jag skulle vilja investera. När tror du det är läge att köpa och vilka bolag hade du köpt som en långsiktig investering.

Marcus: Hej! Fyra aktier för långsiktiga är Beijer Ref, Ework, Hexagon och Wihlborgs. Över tid tycker jag att bolagen klarat sig bra och de upprätthåller sina utdelningstrender. Samtidigt finns tillväxtmöjligheterna kvar.

Priestfield: Tjenare! Har du några europeiska utdelningsfavoriter som du tror kan behålla utdelningen på någorlunda lång sikt? Gärna i olika branscher. Ligger rätt tungt i både svenska, kanadensiska och amerikanska bolag för tillfället. Tack för dina aktiechattar, inlägg här på Privata Affärer och din egna hemsida, mycket bra information!

Marcus: Hej! Ja, fantastiska LVMH höjer utdelningen över tid, de har sänkningar endast i de djupaste kriserna. Intäkter och vinst per aktie ångar på uppåt.

Anders: Hej Marcus! Jag letar efter några lågt värderade aktier med potential. Har du några tips?

Marcus: Hej! Ett tips är Betsson, som går riktigt bra just nu. De finns i relativt många länder, men också på rätt många oreglerade marknader. Det höjer risken och därför är de kanske inte högre värderade än vad de är på nuvarande vinster. Jag skriver lite om Betsson och två andra lågt värderade bolag här.

Jan: Hej Marcus! Stora Ensos Q2 rapport var en besvikelse. Vad tror du om utdelningen framöver?

Marcus: Hej! Även andra halvåret blir svagt och vi får avvakta en vändning i kursen och helst även i efterfrågan för bolaget. Långsiktigt bra bolag, men kortsiktigt lite svårare.



Hanna: Hej! Jag skall äntligen köpa in mig på Investor. Jag blir dock förvirrad gällande alla tips på att välja A eller B aktien. Såg att du nyligen rekommenderade B, så hoppas att du har möjlighet att förklara lite hur man skall tänka just när det gäller Investor?

Marcus: Hej! Ta alltid den billigaste aktien när det gäller Investor. Det där förändras över tid. Första handelsdagen i år stängde Investor A på 195,95 kr med B-aktien stängde på 190,50 kr. Under sommaren verkar det ha svängt så A-aktien är billigare numera.

Karin: Hej När det finns A och B aktier brukar de rekommendera den billigare men du fortsätter rekommendera Inv. B fast den är dyrare än A aktien nu. Hur kommer det sig?

Marcus: Hej! Gammal vana kanske. När båda aktierna har tillräckligt omfattande handel varje dag så aktien omsätts frekvens ska vi ta den billigare. Investor A är lite bättre just nu.

Kent: Hej Marcus! Har uppgången i techbolagen och AI nått en peak för den här gången? Och vilka sektorer tror du man ska kika lite extra på under resten av året? Marcus: Hej! En kortsiktig topp finns nog inom AI på börsen, däremot lär bolagen som gynnas av den boomen fortsätta att gynnas. För resten av året ska vi spana efter en vändning där även de lite mindre bolagen börjar gå bra igen. Kursuppgången både i USA och Sverige har varit ganska smal, så det borde gå att leta eftersläntrare. Kanske toppar bankaktierna för den här gången inom något år medan andra värdeaktier börjar gå bättre.

Kevin: Hej! Jag råkade köpa B3 Consulting-aktien till kursen 136, och den är nu nere på 102, vilket innebär att den har sjunkit med över 20 procent för tillfället. Vad skulle du rekommendera mig att göra vid detta läge? Ska jag sälja den nu, försöka hålla den lite längre eller kanske köpa mer för att minska inköpskursen för att sälja den sen?

Marcus: Hej! Vi ska i alla fall inte öka för snabbt i kursförlorare. Däremot kanske det värsta är taget i aktien. De är mitt i en svacka, men IT-konsultmarknaden har som alla andra sektorer svängt förut och alltid kommit igen.

Jyrki: Hej Marcus! Hoppas att allt är bra med dig. Tele2 b aktie har rasat mycket i år. Kan dom behålla utdelningen även 2024? Skulle vilja veta din långsiktiga syn på aktien. Ha en trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag tror att Tele2 B i värsta fall sänker utdelningen något, kanske 1 kr per aktie. Långsiktigt är det en rätt bra basaktie, men tillväxten är klen och det är inget man slår börsindex med. De verkar för tillfället ha mer inflation i kostnadsledet än i intäktsledet.

Nillius: Hej Marcus! Vore tacksam för dina tankar kring Hexagon efter senaste tidens turbulens med blankare samt efter rapport

Marcus: Hej! Jag tycker inte vi ska agera på informationen än utan avvakta. Bra bolag som får kritik, kanske ligger det något i det, kanske inte. Värt att hålla extra koll på är det i alla fall.

Mattias: Hej! Jag är ganska ny när det kommer till aktier. Mitt mål är att bygga en trygg utdelningsportfölj med förhoppning om utdelningshöjningar. Startkapitalet är cirka 65 000 kronor. Min fråga till dig är hur många bolag bör jag satsa på i början och vilka? Utländska bolag är också av intresse. Tack på förhand.

Marcus: Hej! Antalet aktier ska inte vara för stort till en början, utan det antal du klarar av. Vi kommer långt med 4-5 investmentbolagsaktier, som Investor B, Latour, Lundbergs och de andra. På sikt kan 10-15 aktier vara lämpligt, lite beroende på din strategi och hur du är som placerare.

Mats: Hej Marcus tror du det är bra att vänta med aktieköp till efter årsskiftet och sätta pengarna på fasträntekonto så länge?

Marcus: Hej! Det är svårt på gränsen till omöjligt att tajma börsen på så vis. Du sänker risken rejält med kontosparande. Siktar du mot att komma in på aktiemarknaden för en långsiktig investering är det bättre att börja köpa i alla fall lite direkt. Rent teoretiskt ska man köpa allt på en gång för börsen går upp på sikt och ligger oftast i upptrend. Undantagen när börsen rasar gör att vi kanske ändå ska sprida ut köptillfällena.

Peter: Är Lundberg köpvärd på dagens nivå som långsiktig investering?

Marcus: Ja, det tycker jag.

Alb: När kan man tänkas se återhämtning av VEF?

Marcus: Tids nog så, men det är inte lätt att förstå utvecklingen för deras bolag. Hur gör politikerna i Brasilien med regler och konkurrens inom fin tech? Svår portfölj, men tids nog så.

David: Hej, Du talar ofta varmt om Tele2. Men marknaden verkar inte gilla bolaget. Vad ser du i bolaget som många andra inte gör?

Marcus: Hej! Reala tillgångar och en renodlad verksamhet. Dessutom ger Tele2 feta utdelningar årligen. Totalavkastningen ligger lite under börsindex sett på tio år, vilket när lär bli fallet även framöver. Risknivån tror jag också är lägre, så det jämnar ut sig.

Lars: Känns som om "alla" förväntar sig att börsen ska falla nu/snart. Även din åsikt?

Marcus: Nej, jag är försiktigt optimistisk tills vidare. Trenden är ändå hygglig och ju längre paus i uppgången vi har desto bättre. Marknaden borde kunna titta mot nästa högkonjunktur förr eller senare.



Kjell: Hej! Äger Cibus Nordic. Vad tror du om deras utdelningsförmåga de kommande åren? Har en utdelningsportfölj, där den ingår, som jag skall börja ta ut ifrån om ca 10 år för att komplettera min pension. Har gått minus 36% på Cibusinnehavet. Den är nu bara en liten andel av portföljen, drygt 2 %. Har den för dess årsutdelning och att den delas ut månadsvis. Vill gärna öka andelen till drygt 5 %.

Marcus: Hej! Cibus utdelningsförmåga tror jag kommer att krympa de kommande två åren, för att sedan vända till det bättre. Det är min känsla då deras räntekostnader lär stiga framöver. Jag tror inte att det är bråttom att öka.

Mona: Hej, hur ser du på Johnson&Johnsons erbjudande att byta aktierna mot aktier i Kenvie? Byta hälften?

Marcus: Hej! Jag tror det strategiskt är rätt av JNJ att dela upp sig och fokusera lite, även om deras befintliga koncept fungerat mycket länge. Har du inget konsumentvarubolag i portföljen kan Kenvue vara ett alternativ, men mig veterligen följer det med asbeststämningar/processer även där. Resten stannar i JNJ. Jag ser därför ingen stor fördel med Kenvue jämfört med alla andra konsumentaktier.