Fridell: Sju givna aktier för portföljen

Sebbe: Hej Magnus Om du gjort en portfölj med sju bolag utifrån dagens utgångsläge, vilka hade varit givna då i portföljen?

Marcus: Bas i stabila investmentbolag: Investor, Industrivärden, Lundberg. Två högutdelare ifall inflationen består: Aker BP och Handelsbanken. En fastighetsaktie och en tillväxtinriktad aktie ifall räntan vänder ner: Castellum och Creades.

Raymond: Hej Vilka tre investmentbolag skulle du rekommendera i rådande börsklimat!

Marcus: Hälften i Investor och 25 procent vardera i Lundberg och Industrivärden är en bra bas.

Dacke: Tack för en bra bok! Vart tittar du just nu för kommande köp?

Marcus: Hej, kul att du läst min bok. Investmentbolag är alltid en bra bas och det tror jag på även om man blickar framåt. Ett särskilt intressant område i nuvarande marknad är att bevaka nyemissioner i bolag som är i grunden kvalitativa, men fått tillfälligt behov av finansiering. Jag har nyss skrivit lite mer på temat och du kan läsa mer här: Efter kursrusningen – nyemissionerna du inte får missa

Lars: Hej, några tips på lågt värderade aktier som ser köpvärda ut?

Marcus: Hej, vill man gå på låga värderingar ligger bank nära till hands. P/e-tal på omkring 7 för kommande år och höga direktavkastningar kan locka, även om detta kanske inte blir några raketaktier. Danske Bank eller Handelsbanken kan vara bra alternativ. Även oljesektorn erbjuder väldigt billiga aktier med ensiffriga p/e-tal. Aker BP och IPC är intressanta alternativ. De delar ut respektive återköper massivt.

Ole: Hej Marcus! Vet att du gillar investmentbolag. Har du några favoriter i våra nordiska grannländer?

Marcus: Hej, jag tycker att Kjell Inge Rökkes investmentbolag Aker är ett bra alternativ. Den brukar handlas till en hygglig rabatt. Fokus på energi.

Jonas: Hej ! Varför är Handelsbankens A-aktie betydligt billigare än B-aktien ? Utdelningen är väl densamma och det är vanligtvis livlig handel i båda. Av vilken anledningen väljer ändå så många B-aktien?

Marcus: Hej, det uppstår ibland sådana skillnader, ofta utan någon rationell förklaring. Det kan till exempel handla om flöden eller att det endast finns tillgång till aktielån i den ena aktien, vilket gör att blankare trycker ned den. Nyligen gick vi igenom alla dessa möjligheter på Stockholmsbörsen och du kan se hela tabellen här.

Skara: Kan du ge någon köpvärd aktie från Norge som är långsiktig och ger utdelning?

Marcus: Hej, redan nämnda Aker BP kan vara ett bra alternativ. P/e-tal på 7 för nästa års förväntan. Den lär ge dig 8-9 procent tillbaka årligen genom direktavkastning de närmsta åren. Oljepriset behöver hålla ihop på en hygglig nivå förstås för att det ska bli en bra investering, men på senare tid har det ju i stället stigit upp mot 90 dollar per fat.

Jessica: Hej! Hur går dina tankar kring bolaget Hexagon och dess aktie? Trevlig fredag!

Marcus: Hej, givet att Ola Rollén lämnat som vd och sålt större delen av sina aktier, kombinerat med en värdering som inte framstår som direkt låg väljer jag att stå vid sidlinjen tillsvidare.

Jonas: Hej Marcus! Vad tror du om New Wave på fem år sikt? Det känns relativt billigt nu. Köpläge?

Marcus: Hej, ja, jag tror på Torsten som bolagsbyggare. Han går sin egen väg och har en imponerande historik. Nu har han guidat för en tuff period, men det känns som att det redan är inprisat i aktien och när konsumenttrenden väl vänder upp igen kan det nog finnas rejäl uppsida. Kan nog bli bra på fem år.

MD: Jag har fortfarande kvar Neobo som jag fick från SBB. Ska man behålla eller ge upp aktien?

Marcus: Hej, jag har inte tittat på den på länge, men noterade att Öresund köpt in sig. Kanske värt att utvärdera den igen.

Amadeus: Hej! Vad tror du om fonden TIN Ny Teknik på både kort och lång sikt?

Marcus: Som vanligt blir det dyrt i längden att äga en fond med förvaltningsavgift på 1,50 procent. Jag hade kanske kunnat köpa den om jag hade en stark tro på revansch för teknikaktier och vill ha en bred exponering, men det finns många fonder på temat att välja mellan. Det kan kanske vara något att spetsa portföljen med, även om man gillar att ha investmentbolag som grundplåt.

Kattiz: Hej, vad tror du om Peab aktien, är det något att investera i? Eller ska man hålla sig borta från byggsektorn?

Marcus: Byggbolagen har haft en tendens att ofta hamna i problem och haft svårt att slå index. Jag är överlag lite skeptisk till sektorn. Kanske kan den vakna till liv om det skulle bli tal om stora finanspolitiska satsningar på infrastrukturprojekt under lågkonjunkturen, men där är vi inte ännu.

Christer: Hej, Jag är alltid sist på bollen och lyckas aldrig hitta trender som håller på att bli stora. Får alltid åka med ner då trenden avtar och det har blivit en katastrof. Vad ska jag göra?

Marcus: Hej, det kanske inte passar dig att vara en trendföljande investerare. Kanske ska du prova att fokusera på något annat, till exempel en värdebaserad approach där du letar kvalitetsaktier och försöker köpa när de framstår som ovanligt billiga. Eller kanske nöja sig med att försöka köpa rabatterade portföljer med kvalitativa förvaltare genom investmentbolag. Det kan ta ett tag att hitta sin investeringsstil och den kan såklart förändras och utvecklas över tid.

Carl: Hej! Har tyvärr legat fullt investeras i den svenska marknaden och helt missat USA:s otroliga uppgång detta året. Är det för sent att gå in där nu och köpa ex Apple, Microsoft, Nvidia mm?

Marcus: Hej, ja, både aktierna och valutan har blivit dyrare. Jag tror man ska akta sig för att ryckas med bara för att det gått bra under året utan försöka behålla lugnet och som vanligt utvärdera varje aktie utifrån sina egna principer.

Rakel: Hej! Ska man haka på Akelius och Castellum eller är det för tidigt och osäkert?

Marcus: Hej, fastighetssektorn har det fortsatt kämpigt med de högre räntorna. Vill man köpa i sektorn är nog ändå Castellum ett bra val med Akelius ombord. Man kanske kan passa på om det uppstår dippar i aktien.

Anders N: Hej Marcus! Tack för dina bra artiklar. Hur tror du att AI-svängen kommer att sluta? Nedåt, uppåt eller är det ovisst? Om man tittar på några av företagen, exempelvis raketen Nvidia, tror du på fall där, eller är värderingen överkomlig för att undvika en starkare dipp?

Marcus: Hej, och kul att höra. Man kan bara applådera hur rätt Nvidia har legat i trenden. Jag har dock svårt att köpa in bolag till den här typen av värdering på omkring 40 gånger försäljningen. Trenden kommer säkert fortgå länge, men risken på nedsidan blir enorm med den höga värderingen. Vet inte om det är värt att satsa på temat nu när det mesta har rusat, men intressant om man kan hitta bolag som kan bli vinnare genom att nyttja tekniken, men inte värderas skyhögt. Storytel som talat om AI-inläsning av ljudböcker kanske kan vara en kandidat och Flat Capital har nyss gjort nyemission där jag tecknade lite aktier. Jag skrev om aktien för någon månad sedan. De har investerat i Open AI som tillhandahåller Chat-GPT, men förstås inte till några låga multiplar. Hög risk.

Christina: Är det lika bra att äga Investors A-aktie som B-aktie framåt och har det någon betydelse att Investor A exkluderats ur MSCI Global Standard Index?

Marcus: Hej, det har ingen betydelse att den åkt ur indexet, men gav effekten att A-aktien fick sig en rejäl körare nedåt. Båda aktierna är väl omsatta, så man kan passa på att byta till den billigare.

Christer: Hej, om du fick välja 1-2 bolag av följande bolag bland dessa - AQ group, Beijer Alma, Nederman Holding, OEM - vilket tror du mest på sådär en 5-10 år?

Marcus: Hej, det var verkligen ett knippe idel kvalitetsbolag. Jag tar OEM och AQ som båda verkar vara väldigt välskötta och handlas till överkomliga multiplar.

Anders: Hej Marcus. Under 90-talet var HM en av de aktier som gick bäst. Jag tror det berodde på att folk ville ha nya kläder men p.g.a. krisen på 90-talet hade man inte råd med dyra kläder. I dag är läget ungefär som på 90-talet så tror du också att HM kan vara något att satsa på?

Marcus: Hej, ja, det borde kunna vara ett spel på lågkonjunkturen. Samtidigt har konsumtionsmönstret ändrats mycket med e-handeln, där H&M var sena på bollen. Nu verkar det också vara en mördande konkurrens just inom lågpris med nya konkurrenter som Shein och liknande. Jag har lite svårt för att gå i gång på H&M-aktien då jag tycker den är lite dyr givet utsikterna.

Ellen: Hejsan Vad tror du om fastighetsbranschen framöver? Är det något/några speciella bolag som löns att börja snitta in sig i?

Marcus: De har det fortsatt tufft med räntan som fortfarande inte riktigt vänt ner. Jag såg att NP3, som inte är ett av de mest krisande bolagen, emitterade en obligation med ränta på över 9 procent. Det får man kalla dyra pengar. Jag håller absolut ett öga på sektorn. Skulle man börja se tydliga tecken på en räntesänkning i sikte kan det vara läge att kasta sig in. Man kanske kan få chansen att komma in till bra pris i samband med någon nyemission.

John: Halloj! Vad tror du om att börja månadsspara i någon fastighetsfond? Och vilken i så fall?. Tack på förhand!

Marcus: Hej, Ja, att snitta in sig i sektorn under ett par år härifrån behöver inte vara en dum idé. PLUS Fastigheter Sverige Index borde kunna göra jobbet till en mycket låg kostnad. Man ska dock komma ihåg att fastighetsinvesteringar inte borde ge någon fantastisk avkastning. Vi har nog fått ett lite skevt perspektiv kring fastigheter under de senaste decennierna när räntor pressats nedåt enormt.

Lucmat: Hej! Hur ser du på Resurs-aktien?

Marcus: Den är, som vanligt, superbillig och ger hög direktavkastning, men kanske till högre risk än i storbankerna. Hela banksektorn är ju för övrigt väldigt billig och man kan köpa flera nordiska storbankerna till p/e-tal omkring 6-7 för nästa år.

Fredrik: Hej Marcus. Jag är som en åsna mellan hötappar gällande två bolag: Boliden och Lundin Mining. Tror på metaller långsiktigt inför elektrifiering och så småningom högkonjunktur. Samtidigt pekar många analytiker på att Boliden peakat och Lundinkoncernen i sin tur har ju ett renommé som tex testas i domstol nu. Etik är viktigt för mig. Har du någon uppfattning i frågan mellan dessa två? Glad fredag!

Marcus: Hej, det låter som två bra alternativ. Jag tror båda är bra långsiktiga alternativ och även om de båda är stora bolag med spridda risker skadar det inte att sprida ännu mer i den här sektorn. Varför inte käka från båda hötapparna och köpa hälften i varje? Angående Lundin-rättegången får vi se vad domstolen kommer fram till, även om det kommer att dröja år innan det är klart.

