Fridell: Fem tillväxtaktier för långsiktiga

Marcus: Hej! Om du var tvungen att investera i fem tillväxtbolag och behålla dem i minst tio år, vilka hade du då valt?

Marcus: Hej, flera av aktierna som jag skrev om i artikeln om tiotaggare före sommaren kan vara spännande kandidater. Men om jag ska nämna fem så väljer jag bland annat LumenRadio som rapporterade i veckan ser ut att vara kvalitativt, även om värderingen är hög. Om tio år kan det nog vara ett betydligt större bolag. Även Opter som rapporterade under torsdagen ser ut att växa stabilt och lönsamt. Ferroamp, som jag omnämnde tidigare är kanske mer chansartat, men kan bli bra på tio år. Bland mer mogna bolag som ändå växer bra kanske Nibe snart kan bli intressant efter kursnedgång och Systemair som lämnande en fin rapport igår ser inte särskilt dyrt ut trots fin historik och tillväxt.

Markus: Hej Marcus! Tack för en jättebra chatt. Hur går dina tankar kring investmentbolaget Fastator? Jag har haft bolaget ett tag och kursutvecklingen har inte varit den roligaste. Sälja, undvika eller kan det vara läge att fylla på med mer aktier?

Marcus: Hej! Det är ett bolag jag skulle undvika.

Sebastian: Hej, om du fick satsa på endast en aktie som har potential att bli en tenbagger. Vilken blir det?

Marcus: Hej, det beror på hur bråttom det är förstås. Om jag skulle få 20 år på mig fegar jag, väljer Investor och hoppas de kan lyckas göra drygt 12 procent per år. Det räcker faktiskt för en tenbagger på så pass lång sikt.

Pelle: Hej Marcus! De senaste årtiondena har man kunnat få bra avkastning om man gått in i sektorer som är lågt värderade och "vänta ut dem". Oftast genom en bred fond. Det kan t.ex. vara banker eller fastigheter. Vilken sektor ser du är låg just nu och där man på 3-5 år kan få bra avkastning? Skog? Fastigheter?

Marcus: Hej, fastigheter är definitivt en sådan. Många investerare verkar sugna på sektorn även om de flesta fortfarande vilar på hanen. Balansräkningar har städats upp successivt det senaste året. Någon form av lösning kring SBB och att man tydligt kan se att räntetoppen passerat kan nog vara triggers att hålla koll på.

Benny: Hej, vad tror du om SBB:s aktie både kort och långsiktigt? Köpläge?

Marcus: Hej, SBB är nog något som analyseras av många stora drakar världen över för att kunna genomföra eventuella strukturaffärer. Jag tror det är svårt att skapa sig en edge som småsparare i ett sådant case, och hade undvikit att ge mig in i den matchen.

Mikael: Behöver man vara högt utbildad civilekonom eller matematiker för att köpa aktier. Behöver man kunna varenda rad i bokföringen tro?

Marcus: Hej! Definitivt inte. Till exempel Aktiestinsen från Småland hade ingen högre utbildning, knegade på SJ hela livet och byggde en aktieportfölj värd över 100 miljoner kr. Men det gäller nog däremot att ha en personlig karaktär som tillåter att man är lite gnetig och sparar konsekvent över tid. Och man ska nog inte försöka krångla till det i onödan.

Martin: Hej, Nämn två fonder med bra potential som kan vara värda att lägga till i portföljen.

Marcus: Spiltan Aktiefond Investmentbolag tycker jag är en perfekt bas om man vill ha något indexnära. Låg avgift, slagit index över tid och har nog hyggliga chanser att göra det även framgent. Jag har själv investerat en mindre del av den egna portföljen i hedgefonden Protean Select. Jag tycker förvaltarna är duktiga och de borde ha hyfsade chanser att ge skaplig avkastning över tid, till en lägre risknivå än börsen. Avgiften är dock högre och fonden har lite speciella regler för uttag som man får läsa på om innan man köper.

Stefan: Hej Hur ser du på Svolder och deras kurspotential? Har mest stått och stampat det senaste året. Finns någon potential i bolaget? Och hur påverkar Vd-bytet bolaget tror du?

Marcus: Hej, det känns inte som något uppenbart fynd till premievärdering på 10 procent. Vd-bytet behöver nog inte ses som alltför dramatiskt.

Gunilla: Vad är din syn på Intrum och VNV från dessa nivåer? Mer potential för uppsida än nedsida?

Marcus: Hej, två bolag som drabbats hårt i högräntemiljön. Intrum har fått det jobbigt på skuldsidan och får nu slopa utdelningen nästa år. VNV studsade lite efter nyemissionen men har sedan tappat igen. Visst finns potential för uppstuds i de båda, men det är ganska chansartat. Kanske bättre att göra ett omtag och satsa på något nytt som man tror på.

Anders: Tankar om Hexagon?

Marcus: Stor osäkerhet när Viceroy granskar bolaget. Säga vad man vill om Viceroy, men blankarfirmorna har prickat väldigt mycket rätt på senare år. Ola Rollén skapade enormt aktieägarvärde under sin tid i Hexagon, men har nu både lämnat som vd och gjort sig av med majoriteten av sina aktier. Aktien har sjunkit rejält under sommaren, men ännu är det ingen påtaglig rea med ett p/e-tal på 20 för innevarande år. Någonstans blir den förstås intressant, men jag har svårt att bli riktigt köpsugen här och nu.

Per: Hej! Om man tror på kraftigt höjt kopparpris de närmaste 3-5 åren - vad ska man investera i då? I Sverige och internationellt?

Marcus: Efterfrågan på koppar lär rusa när världen ska elektrifieras och som jag förstår saken är det en kalkyl som knappast går ihop med utbudssidan där det tar väldigt lång tid att starta en ny gruva. Vill man ta ett bet på kopparpriset ligger väl Lundin Mining bra till. Ingen renodlad exponering, men de har allt större andel koppar efter att ha köpt en koppargruva i Chile tidigare under året och Lundin-familjen har en väldigt stark tradition av att skapa aktieägarvärde.

Sten: Undrar över din syn på Inwido för närvarande. Bra siffror men hur ser framtiden ut för branschen? Kommer Inwido klara sig bättre?

Marcus: Hej, tycker det verkar vara ett välskött bolag. Å ena sidan har de den gröna trenden på sin sida då byte av gamla fönster är energibesparande, å andra sidan är byggkonjunkturen väldigt sval. Aktien är fundamentalt billig och det är säkert en aktie man kan passa på att köpa någonstans i den här svaga byggkonjunkturen, frågan är om det är nu eller om ett år.

Buford T Justice: Hej! Vad är dina tankar om Kinnevik på tre års sikt?

Marcus: Hej, i en krönika tidigare i veckan resonerade jag kring Kinnevik och kallade investmentbolaget lite raljant för ett övergivet barn.

Fredrik: Hejsan, Dina tankar om Lundberg B. Känns som att aktien laggar lite. Köpvärd på dessa nivåer?

Marcus: Hej Fredrik! Äntligen har det ofta premievärderade Lundbergs fått en hygglig rabatt på omkring 10 procent. Förklaras kanske delvis av fastighetsexponeringen, men med nuvarande värdering kan den definitivt köpas in till en aktieportfölj. Att ta rygg på Lundberg känns som det ultimata rådet för den som vill äga aktier och samtidigt sova gott om natten.

Lars: Hej, Det är positivt med denna chatt och gott att tidningen fortsätter på den inslagna vägen. Hur ser du på aktier i bolaget Millicom på 1-3 års sikt?

Marcus: Nu kom lite nyheter sent igår kväll. Vd Mauricio Ramos blir ordförande och en ny vd kommer in. Millicom har fått en ny fransk storägare som köpt in sig aggressivt under året. Återstår att se vad det kan innebära för bolaget, kanske rentav ett uppköp, men det är förstås ett riktigt långskott. Givet den usla historiken för Millicom hade jag varit försiktig med aktien tills jag ser någon påtaglig förändring.

Benjamin: Hej Finns det någon strategi för att slå investmentbolagen med egenkomponerad portfölj?

Marcus: Ja, det kommer förstås finnas många strategier som slår investmentbolagen som av naturen blir indexnära. Joel Greenblatts formel The Little Book That Beats the Market är en klassiker som gör anspråk just på att slå index. Det kommer dock variera över tid vad som funkar och min gissning är att det finns fler strategier som kommer underprestera investmentbolagen än överprestera. Ska man lyckas på tio år måste man ta betydligt mer risk och komma upp i drygt 25 procent per år. Då krävs förmodligen något som både kan leverera både vinsttillväxt och kan värderas upp. Jag kanske hade satsat på något med stor tillväxtpotential som nyligen pressats tillfälligt av en nyemission, typ Pricer eller Ferroamp i hopp om att de både kan få ordning på lönsamheten och fortsätta växa. Teknikinvesteraren Nicolas Hassbjer som jag träffade för en intervju i somras hade nyligen köpt på sig aktier i just Ferroamp och jag har själv köpt en liten bevakningspost, medveten om att risken är mycket hög.

Lisa: Hejsan, Hur hade du delat upp ett månadssparande på 1000kr? Gärna med lite mer risk då jag är är ung och långsiktig?

Marcus: Hej Lisa! Jag hade börjat med hälften i Spiltans Investmentbolagsfond och hälften i någon småbolagsfond för lite extra potential för dig som är långsiktig och vågar ta risk.

Peter: Hej! Tankar kring Green Landscaping Group som är största innehav i Byggmästare A J Ahlström?

Marcus: Hej! Green har gjort det bra över tid och hållit ihop sitt förvärvsbygge bra även nu i de lite tuffare tiderna. Det finns alltid risk med förvärvsbyggen, men jag gillar att Green konsoliderar en tydlig nisch och dessutom inte tillhör de som har köpt som mest aggressivt.

Mats: Hej Marcus! Är det någon idé att byta ut 1000 st Investor B mot A aktien trotts högt courtage?

Marcus: Hej, ja, det får man väga mot varandra förstås. När jag skrev om temat i onsdags var diffen 2,50 kr per aktie. Då sparar du 2 500 kr. Beror förstås på vad du har för courtage, men det borde inte vara mer än högst ett par hundralappar. Då blir det klart lönsamt. Har du högre courtage än så är det kanske läge att se över sina villkor med banken. Det ska också handla om ett ISK eller en Kapitalförsäkring så att du inte utlöser någon reavinstskatt i onödan. Här har jag gjort en stor tabell med alla spreadar som du kan stämma av mot den egna portföljen om det finns fler byten att göra.



Börje: Hej! Spotify har ju varit en riktig raket i år. Nu höjer dem återigen månadskostnaden för premiumversionen. Kommer detta påverka aktien negativt?

Marcus: Hej, om det skulle leda till kundflykt är det förstås negativt, men jag tror de flesta kunderna stannar och Spotify har nog väldigt bra kännedom om hur deras kundbas reagerar på en prishöjning. Om något kanske det snarare gynnar aktien. Jag behåller iallafall mitt abonnemang, men äger inte aktien.

Leo: Hej, vad tycker du om Investmentbolaget Spiltan? Ligger ju extremt tungt i Paradox och det känns väl sådär.

Marcus: Hej, Paradox är nu halva portföljen i Spiltan. Det är säkert en anledning till att den handlas till hyfsat hög rabatt på över 20 procent. Även att den bara handlas en dag i veckan tror jag bidrar till rabatten. Men sammantaget tycker jag Spiltan kan vara intressant att ha i en portfölj. Skulle man analysera Paradox och komma fram till att den är köpvärd, kan man gott köpa Spiltan och se det som att man då får resterande del av portföljen till en riktigt stor rabatt.

Erik: Hej! Du nämnde förra veckan att Creaspacs Nav är 102. Hur kommer du till det? Borde det inte vara 100.

Marcus: Hej Erik, Idag är deras substansvärde (NAV) knappa 100, men det borde klättra upp mot ca 102 till slutdagen om ett år tack vare att de numera får ränta på sin kassa.