Fridell: Fem investmentbolag du ska ha i portföljen

Pelle: Hej, om man skall bygga en portfölj av bara investmentbolag, vilka bör man välja och hur skall fördelningen se ut?

Marcus: En grund med Investor, Lundberg och Industrivärden som får utgöra 25 procent vardera i portföljen. I den sista fjärdedelen hade jag toppat med lite offensiv och lagt in tillväxtinriktade Spiltan och Creades som får ta hälften vardera av platsen.

Erik: Hej Marcus! Hernhag nämnde i tidigare chatt att han föredrar utländska investmentbolag före en utlandsfond. Vilka utländska investmentbolag rekar du? Vad anser du om brittiska 3i group och amerikanska Kkr& company?

Marcus: Hej Erik, ja, jag kan bara hålla med Hernhag på den punkten. Investmentbolag är ett väldigt bra sätt att få exponering utomlands. Ofta finns det dessutom väsentligt större rabatter än på svenska börsen. Bolag som Exor, Grope Brussel Lambert och Sonae kan köpas till rabatter på omkring 30-50 procent. Riskkapitalbolag som KKR har jag ej analyserat, men tycker inte riktigt det platsar i kategorin investmentbolag. Jag är mer sugen på att hitta kvalitativa portföljer som handlas till tydliga rabatter. Det får gärna finnas utdelningar eller återköp också som återför värden till aktieägare. I början av sommaren skrev jag och kollegan Jan Lindroth en större artikel om utländska investmentbolag (se länk nedan).

Torsten: Hej, kul med en ny Marcus även fast vi gillar Hernhag! Nämn två investmentbolag samt tre enskilda bolag att kolla närmare på just nu.

Marcus: Investmentbolag har redan nämnt, men bland övriga bolag funderar jag på om inte oljeaktier kan vara något att fundera på. Efterfrågan kommer bara att öka, men få fondförvaltare kan köpa aktierna på grund av ESG-regelverk. Rent investeringsmässigt kan det vara en intressant möjlighet. Lundinarnas IPC finns på svenska börsen. De har stora kassaflöden och återköper egna aktier. Castellum tycker jag man kan hålla ögonen på när Roger Akelius är inne i matchen. Han är landets kanske slugaste investerare. Raysearch som rapporterade i morse är också ett spännande tillväxtcase.

Lisa: Du skrev om möjliga tiotaggare i våras. Ska man köpa lite av dom nu eller vänta och se om kurserna kanske faller nu på hösten?

Marcus: Det är verkligen inte småbolagens marknad just nu. Kanske är det just då man ska köpa, men om det är nu eller om ett halvår är förstås sjukt svårt att säga. Med tiotaggarfilosofin tror jag man får köpa små poster och betrakta dom som väldigt långsiktiga innehav så länge bolagen rör sig i rätt riktning.

Kent: Hej, är Creades något att ha?

Marcus: Hej, det tycker jag verkligen. Duktiga människor med fantastisk historik och antagligen får de ett av landets bästa flöde av investeringsförslag.

Långsiktig sparare: Vad är dina tankar kring Öresund? Stor utdelning som inte är så vanligt ibland investmentbolagen?

Marcus: Tyvärr har de inte lyckats så bra alls på senare år även om Mats Qviberg har ett imponerande facit historiskt. Jag hade avstått idag, men passar på att skicka ett grattis till Mats Qviberg på 70-årsdagen.

Chris: Hej När började du att spara i aktier/fonder?

Marcus: Hej, jag började få upp ögonen för aktier i tonåren, men det handlade mest om att jag tittade på vissa kurser i tidningen. Då var det bland annat Ratos som var bland det hetaste. Intresset växte under gymnasiet när man kunde välja en specialkurs om aktier och sedan ännu mer på Universitetet där jag var med i Börsgruppen. På den vägen är det. Jag har alltid gillat att spara en del av lönen och försöka få den att växa genom sunda investeringar.

Linn: Hejsan! Hur förhåller du dig till marknaden just nu?

Marcus: Jag försöker inte förutspå marknadens generella riktning allt för mycket utan vill oftast äga aktier. Det blir bäst på sikt. Med det sagt kan jag öka och minska risken lite om jag tycker det är stretchat på upp- eller nedsidan. Just nu är jag fullinvesterad, men har en ganska stor andel Creaspac i portföljen, vilket kan betraktas som en ränteplacering.

Bengt: Hej Marcus! Vilka bolag har du i din egen portfölj?

Marcus: Hej Bengt, det är en ganska diversifierad historia. Men jag har satsat mest på utländska investmentbolag det senaste året. Bl.a. de jag nämnde tidigare; Exor, GBL och Sonae. Ökade även mycket i Creaspac under sommaren när den dippade ner mot 94 kr och i ett mindre investmentbolag som heter Arbona.

Peter: Hej! Hur fungerar Creaspac som ränteplacering? Har den utdelning?

Marcus: Den går till lösen om ett år ungefär, givet att ingen affär gjorts. Den borde då kunna ha omkring 102 kr som slutvärde. Det ger en ränta på ca 6,5 procent härifrån 96 kr. Om de presenterar en spännande affär kan det bli en riktigt kursrusning, men det får man i så fall se som en bonus.

Benjamin: Hej! Om man snackar miljonportfölj, kan en sådan bestå av endast tre investmentbolag, eller är det för dålig riskspridning?

Marcus: Det räcker absolut med tre bolag. Särskilt om det gäller tre stora investmentbolag med stor riskspridning, som Investor, Lundberg och Industrivärden. Då kommer inget underliggande innehav få någon allt för stor vikt.

Hans: Hej! Vad är din syn på Telia och Tele2B framöver?

Marcus: Hej Hans, man kan inte beskylla aktierna för att vara dyra med direktavkastningar på 9 procent i båda fallen. Men de saknar också historik i modern tid av att skapa aktieägarvärde. Skulle man hitta en trigger som kan förändra bolagen och driva på en uppvärdering skulle det kunna vara intressant, men jag ser inte någon sådan idag.

Petter: Hejsan, tycker du att Investor är köpvärd?

Marcus: Hej! Ja, det tycker jag. Jag brukar vilja se 1) En tydlig rabatt 2) Låga förvaltningskostnader och 3) Skickliga förvaltare. Investor tickar alla dessa boxar med en rabatt på 17 procent, 0,09 procent i förvaltningskostnad och ett investeringsteam med 100 personer som gissningsvis inte är de oskarpaste hjärnorna i landet. Sedan hade man kanske önskat en rabatt på 30 procent för att det skulle framstå som ett riktigt fynd.

Lars: Hejsan! Kan tycka att några av investmentbolagen gått lite knackigt i förhållande till Investor på sista tiden. Tror du de kommer i kapp i framtiden?

Marcus: Hejsan! Många av investmentbolagen kom från ganska så sjuka värderingsnivåer när allting toppade 2021. Ett tag handlades Creades till en nästan 100-procentig premie. Latour handlades länge på omkring 50 procent i premie och tidvis ännu mer. Nu har läget börjat normaliserats, vilket gör det lättare att köpa kvalitativa investmentbolag igen. Köper man till rabatt får man se det som en bra ingång, sen ska man inte förvänta sig att de värderas upp till galna premier igen.

Göran: Hej, spelar det någon roll om man köper A eller B aktier?

Marcus: Hej, ofta är det ena av aktieslaget väldigt illikvitt. Då bör man avstå det. Annars är det bara att satsa på det billigaste av de två.

Tore: Hej! Jag köpte Hufvudstaden för några år sedan, och det har inte varit en munter resa. Hur ser du det, finns chans till återhämtning på 3-4 års sikt?

Marcus: Hej! Fastigheter har varit en av de absolut största förlorarna när räntan har rusat senaste 1,5 åren. Hufvudstaden är ändå ett av de allra minst belånade fastighetsbolagen och har klarat sig bättre än de flesta. Det är ändå ett kvalitativt val i sektorn för kommande 3-4 år, även om jag inte skulle räkna med någon raketutveckling i fastighetsbranschen.

Per: Godmorgon! Kan du ge ett exempel på en bra basportfölj då jag är ny på börsen och känner att jag vill komma igång. Bör man ha aktier och fonder eller endast fonder?

Marcus: Hej Per, jag tycker att investmentbolag är en väldigt bra och enkel bas. Det ger stor riskspridning, låga avgifter och att man tar rygg på bra investerare. Fonder är förstås det allra enklaste och även där kan man ju satsa på investmentbolag som tema, till exempel via Spiltans fond på temat.

