Pictet inför 2020: Handelskriget avgör allt

Det framgår av den internationella kapitalförvaltarens marknadssyn som nyligen publicerats under namnet ”2020 Investment Outlook Volatility”.

Författarna Cesar Ruiz Perez och Christophe Donay, Head of Investments & CIO respektive Head of Asset Allocation & Macro Research, skriver att det helt avgörande för marknadsutvecklingen under 2020 är utfallet i de långdragna handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

Den allt överskuggande faktorn för marknaderna under 2020 är i vilken grad handelskonflikter fortsätter att påverka den ekonomiska cykeln, inte minst affärsklimat och förtroende, investeringarna och konsumentförtroendet – och till sist även själva konsumtionen.

Ingen regelrätt recession

Med dessa förutsättningar är det sannolikt att avkastningen minskar i de huvudsakliga tillgångsslagen, anser de. Men de tror inte på någon regelrätt eller omedelbar recession.

Marknaderna ser dyra ut inför nästa år, och det finns få tecken på drivkrafter som kan lyfta börserna.

Men det finns fortfarande möjligheter på enskilda marknader. ”Sektorsvis anser vi att en del stora internetbolag är undervärderade, även om hårdvarubolagen ser mindre lockande ut.”, skriver de båda Pictet-ekonomerna.

Två vinnarsektorer

Tillväxtmarknadsaktier däremot ser inte särskilt lockande ut under 2020. Men hälsovård och medicinsk teknik är två sektorer som lyfts fram som potentiella vinnarsektorer.

I banksektorn väljer Pictet EU-banker hellre än amerikanska banker.