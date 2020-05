Pictet: Guldpriset fortsätter öka

ETF:er svarade för något mer än 50 procent av den globala efterfrågan på guld under det första kvartalet i år. Det har lett till att Pictets tidigare prognos på ett guldpris på 1.580 dollar per uns passerats med råge, skriver Luc Luyet i en nyligen utgiven rapport med titeln ”And still it rises” .

Pictets prognoser visar att den starka efterfrågan hos investerarna fortsätter under året, vilket i sin tur pressar upp guldpriset ytterligare.

Realräntorna och den amerikanska dollarn är de två nyckelfaktorerna som styr efterfrågan på guld. Trots att dessa två faktorer inte verkar stödja guldpriset under de kommande månaderna, ökar priset på guld.

I stället påverkas marknaden positivt för guldet av den allt mer ökande oron som följer i spåren av centralbankernas massiva tillskott av likviditet på marknaderna, samt den relativt snabba ökningen av globala skulder.

Pictet har reviderat sin tremånadersprognos för guldpriset till 1.630 dollar unset, en höjning på hela 50 dollar. På sex månader tror Pictet att guldet kostar 1.730 dollar. Samtidigt har även tolvmånadersprognosen reviderats uppåt, till 1.800 dollar.