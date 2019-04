Chefsstrategen: Efter rallyt väntar korrektionen

Luca Paolini, chefsstrateg på Pictet Asset Management ser ett dystrare 2019 framför sig.

– När de utvecklade ekonomierna befinner sig under press och bolagens vinsttillväxt är i avstannande är de globala aktiemarknaderna tämligen oinspirerande, säger han.

Långt under konsensus

I Pictets Barometer för april skriver Luca Paolini under rubriken ”A correction looms for equities” att Pictets uppfattning är att tillväxten ökar med 1 till 2 procent i år, vilket är långt under konsensus.

– Den amerikanska aktiemarknaden är mest sårbar och nära en korrektion. USA är den dyraste marknaden samtidigt som bolagen där redan börjar tappa i vinstmarginaler från rekordhöga nivån 11 procent, säger han i en kommentar.

Kina favorit

Pictet föredrar tillväxtmarknaderna när det gäller aktier. Tillväxtländerna har en mer motståndskraftig ekonomisk tillväxt än de utvecklade länderna. De har också låg inflation och de kommer att gynnas av en svagare dollar.

Favoriten är Kina, inte minst sedan de senaste stimulansåtgärderna offentliggjordes. De har hjälpt landet att förändras från att ha varit ett ekonomiskt hot mot omvärlden till att i stället bli en stabiliserande faktor i den globala ekonomin.

Även Storbritannien är intressant enligt Pictet.

– Brittiska aktier är fortfarande billiga och de har orättvist smittats av brexitoron, säger Luca Paolini.

Defensiva aktier bäst

Däremot förhåller sig Pictet neutral när det gäller eurozonen och japanska aktier, framför allt för att den ekonomiska tillväxten där är ”slagiga”.

Sektorsvis är defensiva aktier att föredra, som hälsovård och verkstad, före känsliga cykliska aktier som konsument och teknologi som enligt Pictets uppfattning är de dyraste sektorerna av alla.