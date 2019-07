Pensionssparare väljer räntefonder

Många av Länsförsäkringars pensionssparare valde under det första kvartalet att öka andelen aktiefonder. Efter det har de valt säkrare placeringar i index- och räntefonder.

– Våra aktiva kunder har dragit nytta av börsuppgången under början av året och tilltron till aktiefonder bestod även in i årets andra kvartal för att sedan under maj ändra riktning mot mindre riskfyllda placeringar, sannolikt för vissa marknader fallit tillbaka och att börserna har nått en hög nivå generellt, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Särskilt populära fonder andra kvartalet var Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Högräntefond. Spararnas säljlista toppas av hedgefonder och tillväxtmarknadsfonder.

Äldre pensionssparare, från 55 år och uppåt, har varit mer benägna att välja fonder med en lägre risknivå som till exempel räntefonder medan yngre kunder i större utsträckning valt aktiefonder.

De äldre har också varit mer aktiva.

– Vi ser ett tydligt mönster att kunder generellt är mer aktiva och ser över sitt pensionssparande när man börjar närma sig pensionsåldern, säger Emma Persson.

Mest köpta fonder 1 Länsförsäkringar Global Indexnära 2 Spiltan Högräntefond 3 Länsförsäkringar Fastighetsfond 4 Länsförsäkringar USA Indexnära 5 DNB Teknologi 6 Länsförsäkringar Småbolag Sverige 7 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 8 Carnegie Corporate Bond 9 Länsförsäkringar Japan Indexnära 10 Carnegie Strategifond

Mest sålda fonder 1 Standard Life GARS 2 Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 3 Länsförsäkringar Mix 4 Didner & Gerge Aktiefond 5 Länsförsäkringar Kort Räntefond 6 Skagen Global 7 BlackRock Latin America 8 Skagen Kon-Tiki 9 Lannebo Småbolag 10 Enter Return

Källa:Länsförsäkringar.