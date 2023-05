Pengaregn över premiepensionsspararna

Pensionsmyndigheten meddelar att man under veckan kommer att göra insättningar till premiepensionssystemet på totalt 12,5 miljarder kronor i fondrabatter och arvsvinst. Pengarna kommer att fördelas över svenskarnas premiepensionskonton med start på fredag den 5 maj, enligt myndigheten.

Fondbolagen rabatterar sina fondavgifter för att finnas på fondtorget. Denna rabatt får premiepensionsspararna tillbaka en gång per år och pengarna används till att köpa fler fondandelar till spararnas premiepensionskonton.

”Premiepensionssparare och pensionärer får tillbaka 12 500 miljoner kronor i rabatter och arvsvinster. Beloppet har påverkats negativt på grund av börsens utveckling under 2022. Men totalt sett har insättningarna ökat tack vare att fler har tjänat in premiepension under längre tid”, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning, i en kommentar.

Den genomsnittliga kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,13 procent av förvaltat kapital under 2023. Utan rabatten på fondtorget hade snittavgiften uppgått till 0,45 procent, enligt myndigheten.

Handeln med nya fondandelar för pengarna som placeras på pensionsspararnas konton startar på måndagen den 8 maj och avslutas för de flesta den 10 maj, uppmärksammar Pensionsmyndigheten.

”Under tiden som handeln pågår så köas fondbyten. Fondbyten som beställs efter 4 maj genomförs efter att handeln med nya fondandelar har avslutats”, informerar myndigheten vidare i ett pressmeddelande.