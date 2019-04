Parlamentet röstade nej till alla fyra brexitförslag

Den 12 april är det datum som för närvarande gäller som deadline för Storbritannien att lämna EU.

Det förslag som fick flest röster på måndagskvällen var en ny folkomröstning, som stöddes av 280 ledamöter, men förslaget röstades ned med 12 rösters övervikt. Förslaget om Storbritannien ska bli kvar i en tullunion var närmast att antas, men röstades ned med siffrorna 276 mot 273.

Financial Times rapporterar att premiärminister Theresa May på tisdagen ska försöka staka ut en väg ur krisen vid ett kabinettsmöte, som beräknas pågå fem under timmar, där djupt splittrade ministrar ska diskutera alternativ, däribland ett nyval.

Brexitmotståndare i parlamentet uppger att de planerar att lägga fram en kombinerad plan, om en mjuk brexit villkorad av en ny folkomröstning, för att stärka sina chanser på onsdag.

Theresa May hoppas för sin del kunna lägga fram sitt förslag om brexitavtalet en fjärde gång.