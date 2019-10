Pareto slopar köprek

Det framgår av en analys där rekommendationen sänks till behåll från köp och riktkursen till 10 euro (12), något som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare på torsdagsmorgonen.

Pareto framhåller bland annat att nya tekniker kommer slå mot efterfrågan på Wärtsiläs dieselmotorer. Som en konsekvens av detta räknar Pareto med att orderingången för Energy Equipment kommer falla med 38 procent under 2019 och sedan vara oförändrad (”flat”) under 2020 och 2021.

”Trots en fortsatt attraktiv värdering behöver vi få en bättre bild för de långsiktiga tillväxtutsikterna på energimarknaden innan vi blir positiva till aktien igen”, heter det.

Beträffande divisionen Marine spår analyshuset en svagare orderingång under 2019 medan nivåerna spås förbättras under slutet och 2020 och in i 2021. Samtidigt väntas en förbättrad orderingång på Scrubbers (rökgastvättar) mot slutet av 2019.