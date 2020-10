Paramount Plus nylanseras i Sverige

Dagens filmvärld består av en oas av streamingtjänster. Alla som har en tillgång till en smartphone, platta eller en dator kan välja mellan tusentals filmer och serier att njuta av. När de vill, var de vill. Netflix var först på bollen, men mycket har hänt sedan streamingjätten lanserades 2013.

Utöver de självklara konkurrenterna som HBO Nordic, Viaplay, C More och Amazon Prime, har vi år fått se Quibi, Disney+ och Apple TV+ träda in på den svenska marknaden. Numera är det också mer regel än undantag att de traditionella TV-kanalerna ruvar på en streamingtjänst, och för ett tag sedan lanserade till och med lågprisoperatören Penny sin nya satsning, Penny Play. Konkurrensen är benhård och då har vi inte ens snackat om hyrfilmstjänsterna.

Netflix fortsatt störst

Trots mängden aktörer är det ännu ingen som har lyckats komma i närheten av Netflix siffror. Enligt New York Times har de skaffat sig 182,8 miljoner prenumeranter världen över, en galen siffra som bara ser ut att utökas.

En av Netflix framgångsrecept har varit deras höga produktionstakt med originalinnehåll. Varje månad släpper de ett 40-tal nya filmer och serier, som bara går att se hos dem. Men produktionerna varierar en hel del i kvalitet, vilket har lett till att listor med de bästa filmerna på Netflix har ökat i popularitet. Hur länge Netflix kan vara herren på täppan återstår dock att se. Inte minst när vi adderar Disney+ i ekvation.

Disney+ är den stora utmanaren

Den 15 september släptpes Disney+ i Sverige och om vi ska tro de senaste undersökningarna har tjänsten redan varvat 400 000 svenska prenumeranter. Detta är så klart en otrolig bedrift, men samtidigt kanske inte särskilt förvånande. Till skillnad från Netflix har nämligen Disney+ ett rejält försprång med filmbolagets enorma bibliotek med filmer och serier. Utöver alla klassiker har de under årens gång också köpt upp några av branschens största namn och lagt beslag på storheter som Pixar, Marvel, Star Wars och 20th Century Fox. Bara uppköpet av 20th Century Fox landade på 52 miljarder dollar, men detta är pengar som Disney snabbt lär tjäna in under de närmaste åren. Fox katalog är betydligt större än Disneys och består av massor av älskade klassiker.

Har Paramount Plus en chans?

Nu ska alltså filmbolaget Paramount göra en ny satsning med sin streamingtjänst Paramount Plus, som man hoppas kan bli en av marknadens riktiga storspelare. I ett pressmeddelande säger Jesper Dahl, Nordisk VD på ViacomCBS Nordics följande:

– Vi ser fram emot att återlansera Paramount+ i Norden genom att addera nytt och exklusivt innehåll till vårt nuvarande erbjudande, något som är attraktivt både för konsumenter och våra partners. I och med den här återlanseringen kommer vi att bli en storspelare på streamingmarknaden och en självklar underhållningsplattform för tittare i alla åldrar.

Utöver originalinnehåll ska tjänsten också bestå av filmer och serier från SHOWTIME, CBS, Paramount Network, Comedy Central, MTV och Nickelodeon. De har dessutom ordnat för sig så att de blir helt ensamma på den svenska marknaden med SHOWTIMEs hyllade serier.

Den stora frågan är givetvis om konsumenterna verkligen är sugna på ännu en streamingtjänst. Om inte, så gäller det onekligen att Paramount har en strålande lanseringsplan som tydligt visar varför gemene man ska välja just dem framför alla de andra streamingaktörerna.

Av: Filmtopp.se (movie)

